Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Промо Углубленный английский в онлайн-школе: инвестиция в будущее

Углубленный английский в онлайн-школе: инвестиция в будущее

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 13:11
обновлено: 13:11
Углубленный английский в онлайн-школе: инвестиция в будущее
Девочка изучает английский онлайн. Фото: ThinkGlobal

Английский язык давно перестал быть просто предметом в школьном расписании. Он стал ключом к качественному образованию, путешествиям, карьере и возможностям, которые открываются перед теми, кто владеет им уверенно. Именно поэтому дистанционная школа ThinkGlobal делает углубленное изучение английского центральной частью своей образовательной программы, от 1 до 11 класса.

Основа обучения это стандарты международной системы Pearson, которая широко используется в ведущих школах Европы и США. Такой подход позволяет ученикам развивать не только грамматику или словарный запас, а прежде всего коммуникативные навыки. Уже с первых классов дети учатся мыслить на английском, строить предложения естественно и уверенно выражать мысли во время интерактивных занятий.

Современный онлайн-формат, который работает

Обучение в ThinkGlobal происходит в полностью онлайн-формате, но это не просто видеоуроки. Каждый день ученики работают с живым учителем в небольших группах до 12 человек.

Английский язык давно перестал быть просто предметом в школьном расписании. Он стал ключом к качественному образованию, путешествиям, карьере и возможностям, которые открываются перед теми, кто владеет им уверенно. Именно поэтому дистанционная школа ThinkGlobal делает углубленное изучение английского центральной частью своей образовательной программы, от 1 до 11 класса.

Основа обучения это стандарты международной системы Pearson, которая широко используется в ведущих школах Европы и США. Такой подход позволяет ученикам развивать не только грамматику или словарный запас, а прежде всего коммуникативные навыки. Уже с первых классов дети учатся мыслить на английском, строить предложения естественно и уверенно выражать мысли во время интерактивных занятий.

Современный онлайн-формат, который работает

Обучение в ThinkGlobal происходит в полностью онлайн-формате, но это не просто видеоуроки. Каждый день ученики работают с живым учителем в небольших группах до 12 человек.

Такой формат позволяет уделить внимание каждому ученику, поддержать обратную связь и сохранить атмосферу взаимодействия, как в классе.

Согласно отчету E-Learning 2025, онлайн-формат повышает уровень усвоения материала на 25-60% по сравнению с традиционными методами обучения, где показатель редко превышает 10%. ThinkGlobal использует эти преимущества на практике: благодаря геймификации, интерактивным упражнениям и визуальным материалам ученики не просто слушают, а активно участвуют в учебном процессе.

Индивидуальная поддержка и контроль прогресса

У каждого ученика есть персональный куратор, который помогает адаптироваться к учебному процессу, следит за выполнением заданий и поддерживает связь с родителями. Все уроки записываются — это позволяет родителям видеть прогресс ребенка и, при необходимости, возвращаться к материалу для повторения.

Кроме этого, ThinkGlobal внедрила Telegram-бот для родителей, где можно получать расписания, напоминания и короткие отчеты об обучении. Такой уровень организации создает прозрачную систему коммуникации между школой и семьей.

Технологии, которые мотивируют

Образовательная платформа ThinkGlobal это интерактивная среда с играми, заданиями и материалами, которые адаптируются под уровень ученика. Здесь нет места пассивному обучению: дети слушают, говорят, читают, пишут и проверяют знания через тесты, которые автоматически формируют рекомендации для дальнейшего обучения.

Практическое применение знаний

Английский в ThinkGlobal это не подготовка "для галочки". Ученики используют язык в реальных ситуациях: смотрят видео в оригинале, ведут диалоги с носителями, участвуют в дебатах или тематических обсуждениях. Младшие школьники учатся рассказывать о себе, увлечениях и любимых историях, а старшие — готовятся к международным экзаменам и поступлению в зарубежные вузы.

Особое внимание уделяется подготовке к НМТ. Ученики системно тренируются выполнять задания формата тестов, сосредотачиваясь на грамматике, аудировании, чтении и письме. Результаты выпускников ThinkGlobal демонстрируют стабильно высокие баллы, что подтверждает эффективность программы.

Дополнительные возможности

Кроме основной программы, ученики могут выбрать индивидуальные занятия с преподавателем в формате репетиторства. Это особенно удобно для тех, кто хочет улучшить конкретный аспект языка, например, произношение, подготовку к экзаменам или развитие словарного запаса для путешествий.

ThinkGlobal также предлагает бесплатный пробный период, чтобы семьи могли оценить качество обучения, удобство платформы и подход преподавателей.

Образование, которое открывает двери

Владение английским открывает для учеников возможность участвовать в международных программах, обменных проектах, а впоследствии — поступать в университеты в Великобритании, Нидерландах, Канаде или США. Углубленное обучение в ThinkGlobal формирует фундамент, на котором строятся академические и профессиональные успехи.

Дистанционная онлайн школа ThinkGlobal — это современная образовательная экосистема, которая сочетает международные стандарты, технологии и живое общение. Она создана для тех, кто хочет, чтобы обучение ребенка было практическим, структурированным и результативным — с фокусом на знания, которые действительно работают в реальном мире.

Реклама
Читайте также:
образование онлайн-услуги английский язык обучение школа
Елена Максимова - редактор
Автор:
Елена Максимова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации