Поглиблена англійська в онлайн-школі: інвестиція у майбутнє

Дівчинка вивчає англійську онлайн. Фото: ThinkGlobal

Англійська мова давно перестала бути просто предметом у шкільному розкладі. Вона стала ключем до якісної освіти, подорожей, кар’єри та можливостей, які відкриваються перед тими, хто володіє нею впевнено. Саме тому дистанційна школа ThinkGlobal робить поглиблене вивчення англійської центральною частиною своєї освітньої програми, від 1 до 11 класу.



Основа навчання це стандарти міжнародної системи Pearson, яка широко використовується у провідних школах Європи та США. Такий підхід дозволяє учням розвивати не лише граматику чи словниковий запас, а насамперед комунікативні навички. Вже з перших класів діти вчаться мислити англійською, будувати речення природно й упевнено висловлювати думки під час інтерактивних занять.



Сучасний онлайн-формат, який працює



Навчання в ThinkGlobal відбувається у повністю онлайн-форматі, але це не просто відеоуроки. Кожен день учні працюють із живим учителем у невеликих групах до 12 осіб.



Такий формат дає змогу приділити увагу кожному учню, підтримати зворотний зв’язок і зберегти атмосферу взаємодії, як у класі.



Згідно зі звітом E-Learning 2025, онлайн-формат підвищує рівень засвоєння матеріалу на 25–60% у порівнянні з традиційними методами навчання, де показник рідко перевищує 10%. ThinkGlobal використовує ці переваги на практиці: завдяки гейміфікації, інтерактивним вправам і візуальним матеріалам учні не просто слухають, а активно беруть участь у навчальному процесі.



Індивідуальна підтримка і контроль прогресу



Кожен учень має персонального куратора, який допомагає адаптуватися до навчального процесу, стежить за виконанням завдань і підтримує зв’язок із батьками. Усі уроки записуються — це дозволяє батькам бачити прогрес дитини та, за потреби, повертатися до матеріалу для повторення.



Окрім цього, ThinkGlobal впровадила Telegram-бот для батьків, де можна отримувати розклади, нагадування та короткі звіти про навчання. Такий рівень організації створює прозору систему комунікації між школою та родиною.



Технології, які мотивують



Освітня платформа ThinkGlobal це інтерактивне середовище з іграми, завданнями та матеріалами, що адаптуються під рівень учня. Тут немає місця пасивному навчанню: діти слухають, говорять, читають, пишуть і перевіряють знання через тести, які автоматично формують рекомендації для подальшого навчання.



Практичне застосування знань



Англійська в ThinkGlobal це не підготовка "для галочки". Учні використовують мову у реальних ситуаціях: дивляться відео в оригіналі, ведуть діалоги з носіями, беруть участь у дебатах або тематичних обговореннях. Молодші школярі вчаться розповідати про себе, захоплення та улюблені історії, а старші — готуються до міжнародних іспитів і вступу у закордонні виші.

Особлива увага приділяється підготовці до НМТ. Учні системно тренуються виконувати завдання формату тестів, зосереджуючись на граматиці, аудіюванні, читанні та письмі. Результати випускників ThinkGlobal демонструють стабільно високі бали, що підтверджує ефективність програми.



Додаткові можливості



Крім основної програми, учні можуть обрати індивідуальні заняття з викладачем у форматі репетиторства. Це особливо зручно для тих, хто хоче покращити конкретний аспект мови, наприклад, вимову, підготовку до іспитів чи розвиток словникового запасу для подорожей.



ThinkGlobal також пропонує безоплатний пробний період, щоб родини могли оцінити якість навчання, зручність платформи й підхід викладачів.



Освіта, що відкриває двері



Володіння англійською відкриває для учнів можливість брати участь у міжнародних програмах, обмінних проєктах, а згодом — вступати до університетів у Великій Британії, Нідерландах, Канаді чи США. Поглиблене навчання в ThinkGlobal формує фундамент, на якому будуються академічні та професійні успіхи.



Дистанційна онлайн школа ThinkGlobal — це сучасна освітня екосистема, яка поєднує міжнародні стандарти, технології та живе спілкування. Вона створена для тих, хто хоче, щоб навчання дитини було практичним, структурованим і результативним — з фокусом на знання, які справді працюють у реальному світі.

