Подарок на 8 марта — много вариантов, но какой из них лучше?

Женщина получает подарок от мужчины. Иллюстративное фото: Pexels

Подобрать презент для современного потребителя не проблема. Во-первых, представлены разные вещи, актуальные в качестве подарка на любой праздник. Во-вторых, все товары интересные и качественные. И, наконец, ценовая политика разнообразна, поэтому подобрать подарки есть возможность на все бюджеты.

Но что именно подойдет на подарок на 8 марта — https://uamade.ua/ru/gifts/na-prazdnik/8-marta, из этого большого ассортимента? Все зависит, кому именно предназначен презент. Бесспорно, речь идет о представительницах прекрасного пола, потому что на этот праздник цветы и презенты дарят только женщинам/девушкам. Но есть свои нюансы. Ведь женщины/девушки отличаются по возрасту, статусу, вкусовым предпочтениям и даже отношению к дарующему презент. Поэтому эксперты магазина подарков ЮаМейд, которые хорошо разбираются в подарочном этикете, советуют учесть все эти особенности и так покупать интересность, которая будет играть роль презента на 8 марта. Хорошо, что на сайте представлены разные товары, все качественные и оригинальные, но отличаются по назначению, функционалу и цене. Так что с выбором проблем не будет.

Для любимой или мамы?

Именно так. Если с возрастом все понятно — ну нельзя дарить одни и те же вещи солидной даме и молодой девушке, хотя бы потому что у них разные интересы. Разве что это вкусности, потому что шоколад и конфеты обожают все — и девушки, и женщины.

То же касается и статуса — ведь солидная и респектабельная бизнес-вумен оценит один презент, а романтическая студентка будет поражена совсем другой вещью. Относительно вкусовых предпочтений — вы можете их знать или нет. Эксперты советуют обратить внимание на стиль жизни девушки/женщины. Если дама увлекается путешествиями или спортом — выбирайте презент полезный именно для этих активностей. А может, дама любит читать или занимается творчеством — тогда лучше выбирать что-то среди книг и наборов для рукоделия. Есть также универсальные подарки, с одной стороны прекрасные, с другой полезные. А вот точно удачно подобрать презент поможет анализ именно отношения дарящего презент, к тому кто получает. Что это значит? На 8 марта внимание нужно проявить ко многим женщинам, но это может быть:

Семья (мама, сестра, племянница, бабушка);

Знакомые (коллеги, соседка, учительница, врач, одноклассница);

Деловые партнеры;

Любимая (девушка или жена).

Для каждой группы лучше выбирать свои презенты. Исключение для вкусностей, потому что шоколад или крафтовые конфеты актуальны для всех женщин, девушек и всегда, а не только на 8 марта. Поскольку ассортимент предлагаемых товаров очень разнообразен, то выбор получится сделать, причем удачный. А вот что это будет: посуда или одежда, игрушка или картина по номерам, аксессуары для интерьера или для авто, обложка на паспорт или органайзер для косметики, может и сама косметика — это уже на усмотрение того, кто выбирает подарок.

Консультанты UaMade готовы помочь с подбором и посоветуют какой красавице, что лучше выбрать. Кроме того, не забудьте о праздничной упаковке, которая придаст ВАУ-эффект вашему подарку на 8 марта.