Подарунок на 8 березня — багато варіантів та який з них найкращий?

Жінка отримує подарунок від чоловіка. Ілюстративне фото: Pexels

Підібрати презент для сучасного споживача не проблема. По-перше, представлені різні речі, актуальні в якості подарунка на будь-яке свято. По-друге, всі товари цікаві та якісні. І нарешті, цінова політика різноманітна, тому підібрати подарунки є можливість на всі бюджети.

Але що саме підійде на подарунок на 8 березня — https://uamade.ua/uk/gifts/na-prazdnik/8-marta, з цього великого асортименту? Все залежить, кому саме призначений презент. Безперечно, мова йде про представниць прекрасної статі, бо на це свято квіти та презенти дарують тільки жінкам/дівчатам. Але є свої нюанси. Адже жінки/дівчата відрізняються за віком, статусом, смаковими уподобаннями та навіть відношенням до того, хто дарує презент. Тому експерти магазину подарунків ЮаМейд, які добре розуміються на подарунковому етикеті, радять врахувати всі ці особливості і купувати цікавинку, яка відіграватиме роль презенту на 8 березня. Добре, що на сайті представлені різні товари, всі якісні та оригінальні, але відрізняються за призначенням, функціоналом і ціною. Отож з вибором проблем не буде.

Для коханої чи для мами?

Саме так. Якщо з віком все зрозуміло — ну, не можна дарувати одні і ті самі речі солідній пані і молодій дівчині, хоча б, тому що у них різні інтереси. Хіба що це смаколики, бо шоколад та цукерки обожнюють всі — і дівчата, і жінки.

Те саме стосується і статусу — адже солідна і респектабельна бізнесвумен оцінить один презент, а романтична студентка буде вражена зовсім іншою річчю. Щодо смакових уподобань, ви можете їх знати або ні. Експерти радять звернути увагу на стиль життя дівчини/жінки. Якщо пані захоплюється подорожами чи спортом — обирайте презент корисний саме для цих активностей. А може пані любить читати чи займається творчістю — тоді краще обирати щось серед книг та наборів для рукоділля. Існують також універсальні подарунки, з одного боку красиві, з іншого корисні. А от точно вдало підібрати презент допоможе аналіз саме відношення того, хто дарує презент, до того хто отримує. Що це значить? На 8 березня увагу треба виявити до багатьох жінок, але це може бути:

Родина (мама, сестра, небога, бабуся);

Знайомі (колеги, сусідка, вчителька, лікарка, однокласниця);

Ділові партнери;

Кохана (дівчина або дружина).

Для кожної групи краще обирати свої презенти. Виключення для смаколиків, бо шоколад чи крафтові цукерки — актуальні для всіх жінок, дівчат і завжди, а не тільки на 8 березня. Оскільки асортимент запропонованих товарів дуже різноманітний, то вибір вийде зробити, причому вдалий. А от що це буде: посуд чи одяг, іграшка чи картина за номерами, аксесуари для інтер’єру чи для авто, обкладинка на паспорт чи органайзер для косметики, може і сама косметика — це вже на розсуд того, хто обирає подарунок.

Консультанти UaMade готові допомогти з підбором і порадять якій красуні, що краще обрати. Крім того, не забудьте про святкове пакування, яке додасть ВАУ-ефекту вашому подарунку на 8 березня.