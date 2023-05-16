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Познаем блокчейн: Bitcoin chainlist

16 мая 2023 15:05
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Познаем блокчейн: Bitcoin chainlist
Монета биткоин. Фото: Unsplash
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

В 2017 году в сети биткоина произошло значительное событие: разделение цепей на два блока. Все это произошло благодаря хард-форку, важному процессу, о котором мы расскажем позже. Заметим, что этот процесс никак не отразился на обмене криптовалют в сети BTC. Но что изменилось? Давайте попробуем разобраться.

Что такое хард-форк

Хард-форк происходит, когда блокчейн претерпевает фундаментальные изменения в своих правилах, что приводит к созданию нового, отдельного блокчейна. Эта новая цепочка может иметь свои уникальные особенности и характеристики, которые могут быть предпочтительнее для некоторых инвесторов, чем первоначальная цепочка. Однако это также может привести к расколу, когда одни трейдеры продолжают использовать первоначальную цепь, а другие переходят на новую.

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Разделение цепей на два блока

Итак, мы выяснили, что биткоин пережил раскол двухблочной цепи в результате хард-форка. Раскол был инициирован группой разработчиков, предложивших изменения в протоколе биткоина, которые не были приняты большинством пользователей сети. В результате была создана новая цепочка, известная как Bitcoin Cash (BCH), которая была основана на предложенных изменениях.

Разделение цепи на два блока произошло, когда блок в блокчейне биткоина был добыт с размером, превышающим максимально допустимый протоколом. Этот блок не был принят большинством пользователей сети, и была создана новая цепочка с большим предельным размером блока. Эта цепочка стала известна как BCH, и она смогла сосуществовать с оригинальным блокчейном Bitcoin.

Как разделение повлияло на криптосообщество

Разделение цепей на два блока оказало значительное влияние на сообщество BTC. Он вызвал раскол между теми, кто поддерживал оригинальную цепочку биткоина, и теми, кто поддерживал новую цепочку Bitcoin Cash. Разделение также высветило продолжающиеся в сообществе дебаты о том, как лучше расширить сеть, чтобы она могла принимать больше транзакций.

После разделения две цепочки начали расходиться в своем развитии и функциях. Биток продолжал фокусироваться на своих основных характеристиках, таких как децентрализация и безопасность, в то время как Bitcoin Cash сосредоточился на увеличении предельного размера блока для размещения большего количества транзакций. Это привело к созданию двух различных групп инвесторов с разными приоритетами и взглядами на будущее криптовалюты.

Разделение цепи на два блока стало значительным событием в криптосообществе, подчеркнув продолжающиеся дебаты о наилучшем способе масштабирования сети и размещения большего количества транзакций. Хотя разделение привело к расколу в сообществе, оно также позволило создать новую цепочку со своими уникальными особенностями и характеристиками. Сегодня и Bitcoin, и Bitcoin Cash продолжают существовать как отдельные криптовалюты, каждая со своим сообществом и набором приоритетов.

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