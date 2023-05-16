Пізнаємо блокчейн: Bitcoin chainlist

Монета біткоїн. Фото: Unsplash

У 2017 році в мережі біткоїна відбулася значна подія: поділ ланцюгів на два блоки. Усе це сталося завдяки хард-форку, важливому процесу, про який ми розповімо пізніше. Зауважимо, що цей процес ніяк не вплинув на обмін криптовалют у мережі BTC. Але що змінилося? Давайте спробуємо розібратися.

Що таке хард-форк

Хард-форк відбувається, коли блокчейн зазнає фундаментальних змін у своїх правилах, що призводить до створення нового, окремого блокчейна. Цей новий ланцюжок може мати свої унікальні особливості та характеристики, які можуть бути кращими для деяких інвесторів, ніж початковий ланцюжок. Однак це також може призвести до розколу, коли одні трейдери продовжують використовувати первісний ланцюг, а інші переходять на новий.

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Поділ ланцюгів на два блоки

Отже, ми з'ясували, що біткоїн пережив розкол двоблочного ланцюга внаслідок хард-форку. Розкол був ініційований групою розробників, які запропонували зміни в протоколі біткоїна, що не були прийняті більшістю користувачів мережі. У результаті було створено новий ланцюжок, відомий як Bitcoin Cash (BCH), який було засновано на запропонованих змінах.

Поділ ланцюга на два блоки стався, коли блок у блокчейні біткоїна було видобуто з розміром, що перевищує максимально допустимий протоколом. Цей блок не був прийнятий більшістю користувачів мережі, і було створено новий ланцюжок із більшим граничним розміром блоку. Цей ланцюжок став відомий як BCH, і він зміг співіснувати з оригінальним блокчейном Bitcoin.

Як поділ вплинув на криптоспільноту

Поділ ланцюгів на два блоки справив значний вплив на спільноту BTC. Він викликав розкол між тими, хто підтримував оригінальний ланцюжок біткоїна, і тими, хто підтримував новий ланцюжок Bitcoin Cash. Поділ також висвітлив дебати, що тривають у спільноті, про те, як краще розширити мережу, щоб вона могла приймати більше транзакцій.

Після поділу два ланцюжки почали розходитися у своєму розвитку і функціях. Біток продовжував фокусуватися на своїх основних характеристиках, таких як децентралізація і безпека, в той час як Bitcoin Cash зосередився на збільшенні граничного розміру блоку для розміщення більшої кількості транзакцій. Це призвело до створення двох різних груп інвесторів з різними пріоритетами і поглядами на майбутнє криптовалюти.

Поділ ланцюга на два блоки став значною подією в криптоспільноті, підкресливши триваючі дебати щодо найкращого способу масштабування мережі та розміщення більшої кількості транзакцій. Хоча поділ призвів до розколу в співтоваристві, він також дозволив створити новий ланцюжок зі своїми унікальними особливостями та характеристиками. Сьогодні і Bitcoin, і Bitcoin Cash продовжують існувати як окремі криптовалюти, кожна зі своєю спільнотою і набором пріоритетів.