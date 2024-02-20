Как подготовиться к посещению детского гинеколога?

Женщина с ребенком у врача. Фото: Freepik

Обычно мамы уверены, что гинеколог — сугубо "взрослый" врач, а в детстве в нем нет необходимости. Действительно ли это так, зачем и когда обращаться к этому врачу с ребенком, мы спросили у детского гинеколога Клиники ДЕНИС Буяло Валентины Витальевны.

Об этом сообщили Новини.LIVE;

Буяло Валентина Витальевна, детский гинеколог TOP Clinic DENIS с опытом работы более 20 лет. Фото: TOP Clinic DENIS

Есть ли разница между детским и взрослым гинекологом?

Да, разница есть: как между терапевтом и педиатром. У девочки, в отличие от женщины, есть свои этапы развития. Процессы роста и развития сопровождаются другим гормональным фоном.

Задача детского гинеколога — следить за правильным развитием половых органов девочки от рождения и до 18 лет. Врач диагностирует и лечит врожденные и приобретенные заболевания половой сферы, нарушения менструального цикла и полового развития.

Также детский гинеколог поможет девушкам-подросткам подобрать средства контрацепции, расскажет об особенностях менструального цикла, даст рекомендации по защите от передаваемых половым путем инфекций, ответит на любые волнующие девочку вопросы.

В каком возрасте и зачем нужно посещать детского гинеколога?

Нет определенного возраста для посещения детского гинеколога. Но я бы советовала посетить врача после рождения. Это поможет узнать про отсутствие видимых врожденных аномалий и понять, как правильно ухаживать за внешними половыми органами девочки, чтобы избежать осложнений.

Обычно в 5-6 лет советуют проконсультироваться с врачом для профилактики воспалений половой системы, а в 10-11 лет, когда начинается развитие вторичных половых признаков, чтобы убедиться в правильности формирования женского фенотипа.

Также обязательно посетите детского гинеколога с появлением первой менструации. С этого времени желательно проходить профилактические осмотры ежегодно.

В каких случаях следует обратиться к детскому гинекологу внепланово? Какие симптомы должны насторожить?

если вы заметили у маленького ребенка необычные выделения из половых путей, сыпь, раздражение или воспаление;

если вас смущает увеличение молочных желез у ребенка после рождения и в первый год жизни;

в более старшем возрасте — при "неправильном пубертате". Это отсутствие развития вторичных половых признаков до 13 лет, отсутствие менструации до 15 лет;

при любых нарушениях менструального цикла, слишком обильных выделениях, болей внизу живота, нехарактерных выделениях.

Как подготовиться к посещению детского гинеколога?

Лучше, если девочка впервые посетит детского гинеколога вместе с мамой или близким человеком. Так ребенок будет чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Женщина с ребенком у врача. Подпись: Фото: TOP Clinic DENIS

Для планового визита особой подготовки не нужно. При проблемах у младенца стоит захватить с собой документы о течении беременности, росте и развитии ребенка, сопутствующих патологиях.

Для девочки, имеющей менструации, обязательно нужно взять менструальный календарик. УЗИ у детей производят при наполненном мочевом пузыре.

Желательно не переусердствовать с водными процедурами: достаточно обычного душа и соблюдения привычных гигиенических правил. Также не следует пользоваться антибактериальными средствами личной гигиены за два дня до приема у врача. Из-за этого может пострадать достоверность анализов и мазков.

Позаботьтесь, чтобы одежду можно было удобно снять для проведения осмотра.

Девочкам помладше можно объяснить, зачем посещать врача, не акцентируя особого внимания на визите. Расскажите, что все, что делает врач, будет безболезненно и не может повредить.

Девушки-подростки часто стесняются рассказывать об "интимных" проблемах. С подростком нужно говорить честно и откровенно, но без запугиваний. Важно, чтобы девушка поняла, что информация, которой она поделится с врачом, останется конфиденциальной.

Как проходит консультация детского гинеколога в Клинике ДЕНИС?

В первую очередь, в клинике заботятся, чтобы ребенок или подросток чувствовал себя спокойно и расслабленно. Детские гинекологи, работающие здесь, умеют находить общий язык с детьми всех возрастов и имеют большой опыт взаимодействия с ними. Врачи помогают детям и подросткам преодолеть застенчивость, пытаются ответить на все вопросы и оказать поддержку. Любые процедуры производятся максимально деликатно и тактично.

Во время консультации врач расскажет девочке-подростку, как будет меняться ее тело, как справиться с неприятными ощущениями во время менструации, даст информацию о правилах гигиены, контрацепции и профилактике заболеваний, обсудит все интересующие ее вопросы.

Смотровая комната при кабинете врача. Фото: TOP Clinic DENIS

В клинике можно проконсультироваться с детским гинекологом и пройти необходимые диагностические исследования за один день, без необходимости ходить по кабинетам. Все процедуры и обследования проводятся в отдельной смотровой комнате при кабинете врача. В раздевалке с санузлом есть все необходимое, чтобы переодеться и привести себя в порядок, в том числе одноразовая одежда и средства гигиены.

Но главное — это знания и желание врачей, чтобы ребенок после визита чувствовал себя здоровым и счастливым.