Як підготуватися до відвідування дитячого гінеколога?

Запитання лікарю: навіщо відвідувати дитячого гінеколога?
Зазвичай мами впевнені, що гінеколог — суто "дорослий" лікар, а в дитинстві в ньому немає необхідності. Чи це насправді так, навіщо та коли звертатися до цього лікаря з дитиною, ми спитали у дитячого гінеколога Клініки ДЕНИС Буяло Валентини Віталіївни.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Чи є різниця між дитячим і дорослим гінекологом?
Так, різниця є: як між терапевтом і педіатром. Дівчинка має, на відміну від жінки, свої етапи розвитку. Процеси росту і розвитку супроводжуються іншим гормональним фоном.
Завдання дитячого гінеколога — стежити за правильним розвитком статевих органів дівчат від народження і до 18 років. Лікар діагностує і лікує вроджені та набуті захворювання статевої сфери, порушення менструального циклу і статевого розвитку.
Також дитячий гінеколог допоможе дівчатам-підліткам підібрати засоби контрацепції, розповість про особливості менструального циклу, дасть рекомендації щодо захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, відповість на будь-які питання, що хвилюють дівчинку.
В якому віці і навіщо потрібно відвідувати дитячого гінеколога?
Немає певного віку для відвідування дитячого гінеколога. Але я би радила відвідати лікаря після народження. Це допоможе дізнатись про відсутність видимих вроджених аномалій та зрозуміти, як правильно доглядати за зовнішніми статевими органами, щоб уникнути ускладнень.
Зазвичай у 5-6 років радять проконсультуватися з лікарем для профілактики запалень статевої системи, а в 10-11 років, коли починається розвиток вторинних статевих ознак, — щоб переконатися у правильності формування жіночого фенотипу.
Також обов’язково відвідайте дитячого гінеколога з появою першої менструації. З цього часу бажано проходити профілактичні огляди щорічно.
У яких випадках варто звернутися до дитячого гінеколога позапланово? Які симптоми мають насторожити?
- коли ви помітили у маленької дитини незвичні виділення із статевих шляхів, висип, подразнення чи запалення;
- якщо вас бентежить збільшення молочних залоз у дитини після народження і у перший рік життя;
- у більш старшому віці — при "неправильному пубертаті". Це відсутність розвитку вторинних статевих ознак до 13 років, відсутність менструації до 15 років;
- при будь-яких порушеннях менструального циклу, занадто рясних виділеннях, болях внизу живота, нехарактерних виділеннях.
Як підготуватися до відвідування дитячого гінеколога?
Краще, коли вперше дитина відвідає дитячого гінеколога разом з мамою або близькою людиною. Так вона буде почуватися спокійніше і впевненіше.
Для планового візиту особливої підготовки не треба. При проблемах у немовляти варто мати документи про перебіг вагітності, ріст та розвиток дитини, супутні патології.
Для дівчинки, що має менструації, обов’язково треба взяти менструальний календарик. УЗД у дітей роблять при наповненому сечовому міхурі.
Бажано не перестаратися з водними процедурами: досить звичайного душа і дотримання звичних гігієнічних правил. Також не потрібно користуватися антибактеріальними засобами особистої гігієни за два дні до прийому у лікаря. Через це може постраждати достовірність аналізів і мазків.
Подбайте, щоб одяг можна було зручно зняти для проведення огляду.
Дівчаткам молодшого віку можна пояснити, навіщо відвідувати лікаря, не акцентуючи особливої уваги на візиті. Розкажіть, що все, що робить лікар, буде безболісно і не може зашкодити їй.
Дівчата-підлітки часто соромляться розповідати про "інтимні" проблеми. З підлітком потрібно говорити чесно і відкрито, але без залякувань. Важливо, щоб дівчина зрозуміла, що інформація, якою вона поділиться з лікарем, залишиться конфіденційною.
Як проходить консультація дитячого гінеколога в Клініці ДЕНИС?
В першу чергу, в клініці дбають, щоб дитина або підліток відчувала себе спокійно і розслаблено. Дитячі гінекологи, що працюють тут, вміють знаходити спільну мову з дітьми різного віку та мають великий досвід взаємодії з ними. Лікарі допомагають дітям та підліткам подолати сором’язливість, намагаються відповісти на всі запитання і надати підтримку. Всі процедури проводяться максимально делікатно і тактовно.
Під час консультації лікар розповість дівчинці-підлітку, як буде змінюватися її тіло, як впоратися з неприємними відчуттями під час менструації, надасть інформацію про правила гігієни, контрацепції та профілактики захворювань, обговорить всі питання, що цікавлять її.
В клініці можна проконсультуватися з дитячим гінекологом та пройти необхідні діагностичні дослідження за один день, без необхідності ходити по кабінетах. Всі процедури та обстеження проводяться в окремій оглядовій кімнаті при кабінеті лікаря. У роздягальні з санвузлом є все необхідне, щоб переодягнутися і привести себе до ладу, в тому числі одноразовий одяг і засоби гігієни.
Але головне — це знання і бажання лікарів, щоб дитина після візиту почувалась здоровою та щасливою.
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