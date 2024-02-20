Як підготуватися до відвідування дитячого гінеколога?

Жінка з дитиною у лікаря. Фото: Freepik

Зазвичай мами впевнені, що гінеколог — суто "дорослий" лікар, а в дитинстві в ньому немає необхідності. Чи це насправді так, навіщо та коли звертатися до цього лікаря з дитиною, ми спитали у дитячого гінеколога Клініки ДЕНИС Буяло Валентини Віталіївни.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Буяло Валентина Віталіївна, дитячий гінеколог TOP Clinic DENIS з досвідом роботи понад 20 років. Фото: TOP Clinic DENIS

Чи є різниця між дитячим і дорослим гінекологом?

Так, різниця є: як між терапевтом і педіатром. Дівчинка має, на відміну від жінки, свої етапи розвитку. Процеси росту і розвитку супроводжуються іншим гормональним фоном.

Завдання дитячого гінеколога — стежити за правильним розвитком статевих органів дівчат від народження і до 18 років. Лікар діагностує і лікує вроджені та набуті захворювання статевої сфери, порушення менструального циклу і статевого розвитку.

Також дитячий гінеколог допоможе дівчатам-підліткам підібрати засоби контрацепції, розповість про особливості менструального циклу, дасть рекомендації щодо захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, відповість на будь-які питання, що хвилюють дівчинку.

В якому віці і навіщо потрібно відвідувати дитячого гінеколога?

Немає певного віку для відвідування дитячого гінеколога. Але я би радила відвідати лікаря після народження. Це допоможе дізнатись про відсутність видимих вроджених аномалій та зрозуміти, як правильно доглядати за зовнішніми статевими органами, щоб уникнути ускладнень.

Зазвичай у 5-6 років радять проконсультуватися з лікарем для профілактики запалень статевої системи, а в 10-11 років, коли починається розвиток вторинних статевих ознак, — щоб переконатися у правильності формування жіночого фенотипу.

Також обов’язково відвідайте дитячого гінеколога з появою першої менструації. З цього часу бажано проходити профілактичні огляди щорічно.

У яких випадках варто звернутися до дитячого гінеколога позапланово? Які симптоми мають насторожити?

коли ви помітили у маленької дитини незвичні виділення із статевих шляхів, висип, подразнення чи запалення;

якщо вас бентежить збільшення молочних залоз у дитини після народження і у перший рік життя;

у більш старшому віці — при "неправильному пубертаті". Це відсутність розвитку вторинних статевих ознак до 13 років, відсутність менструації до 15 років;

при будь-яких порушеннях менструального циклу, занадто рясних виділеннях, болях внизу живота, нехарактерних виділеннях.

Як підготуватися до відвідування дитячого гінеколога?

Краще, коли вперше дитина відвідає дитячого гінеколога разом з мамою або близькою людиною. Так вона буде почуватися спокійніше і впевненіше.

Жінка з дитиною у лікаря. Фото: TOP Clinic DENIS

Для планового візиту особливої підготовки не треба. При проблемах у немовляти варто мати документи про перебіг вагітності, ріст та розвиток дитини, супутні патології.

Для дівчинки, що має менструації, обов’язково треба взяти менструальний календарик. УЗД у дітей роблять при наповненому сечовому міхурі.

Бажано не перестаратися з водними процедурами: досить звичайного душа і дотримання звичних гігієнічних правил. Також не потрібно користуватися антибактеріальними засобами особистої гігієни за два дні до прийому у лікаря. Через це може постраждати достовірність аналізів і мазків.

Подбайте, щоб одяг можна було зручно зняти для проведення огляду.

Дівчаткам молодшого віку можна пояснити, навіщо відвідувати лікаря, не акцентуючи особливої ​​уваги на візиті. Розкажіть, що все, що робить лікар, буде безболісно і не може зашкодити їй.

Дівчата-підлітки часто соромляться розповідати про "інтимні" проблеми. З підлітком потрібно говорити чесно і відкрито, але без залякувань. Важливо, щоб дівчина зрозуміла, що інформація, якою вона поділиться з лікарем, залишиться конфіденційною.

Як проходить консультація дитячого гінеколога в Клініці ДЕНИС?

В першу чергу, в клініці дбають, щоб дитина або підліток відчувала себе спокійно і розслаблено. Дитячі гінекологи, що працюють тут, вміють знаходити спільну мову з дітьми різного віку та мають великий досвід взаємодії з ними. Лікарі допомагають дітям та підліткам подолати сором’язливість, намагаються відповісти на всі запитання і надати підтримку. Всі процедури проводяться максимально делікатно і тактовно.

Під час консультації лікар розповість дівчинці-підлітку, як буде змінюватися її тіло, як впоратися з неприємними відчуттями під час менструації, надасть інформацію про правила гігієни, контрацепції та профілактики захворювань, обговорить всі питання, що цікавлять її.

Оглядова кімната при кабінеті лікаря. Фото: TOP Clinic DENIS

В клініці можна проконсультуватися з дитячим гінекологом та пройти необхідні діагностичні дослідження за один день, без необхідності ходити по кабінетах. Всі процедури та обстеження проводяться в окремій оглядовій кімнаті при кабінеті лікаря. У роздягальні з санвузлом є все необхідне, щоб переодягнутися і привести себе до ладу, в тому числі одноразовий одяг і засоби гігієни.

Але головне — це знання і бажання лікарів, щоб дитина після візиту почувалась здоровою та щасливою.