Победители премии YUNA выступят на одной сцене с Национальным президентским оркестром

Афиша премии YUNA.

Уже 9 декабря в киевском концертном зале МЦКИ (Октябрьский дворец) состоится эксклюзивный музыкальный вечер . Целая плеяда украинских топ-исполнителей, в разные годы получавших награды Национальной музыкальной премии YUNA, выступит на одной сцене с Национальным президентским оркестром.

Победители премии YUNA помогут защитникам

"Победители YUNA вместе к победе" - лозунг первого рождественского концерта от Национальной музыкальной премии YUNA. На сцене "Октябрьского дворца" артисты исполнят свои хиты разных лет в необычном звучании, в сопровождении Национального президентского оркестра из почти 60 музыкантов.

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"Мы живем во времена, когда нам больше всего нужна победа над агрессором. Именно на это направлены усилия и общества в целом, и ответственных украинских артистов. Мы решили собрать вместе и в необычном антураже представить исполнителей, которые, по моему мнению, олицетворяют собой победный Почти все они выигрывали награды YUNA. войны. Я хочу, чтобы они вдохновили Украину на борьбу, придали слушателям уверенность в себе и в будущем», — объясняет автор идеи проекта, соучредитель и генпродюсер YUNA Павел Шилько.

Важной составляющей концерта "Победители YUNA вместе к победе" будет его благотворительная цель - поддержать национальную программу "Спаси Концовку", благодаря которой тысячи пострадавших военных получают возможность избежать ампутации рук и ног. Более ста хирургов сотрудничают с программой и совершают сложные операции, спасающие конечности раненым.

Во время концерта будет вестись видеосъемка, телеверсию события можно будет увидеть в конце декабря на одном из украинских каналов.

Приобрести билеты можно по ссылке .