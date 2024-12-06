Переможці премії YUNA виступлять на одній сцені з Національним президентським оркестром

Афіша премії YUNA. Фото: менеджмент артистів

Вже 9 грудня у київському концертному залі МЦКМ (Жовтневий палац) відбудеться ексклюзивний музичний вечір. Ціла плеяда українських топ-виконавців, які в різні роки отримували нагороди Національної музичної премії YUNA виступить на одній сцені з Національним президентським оркестром.

Переможці премії YUNA допоможуть захисникам

"Переможці YUNA разом до перемоги" — гасло першого різдвяного концерту від Національної музичної премії YUNA. На сцені "Жовтневого палацу", артисти виконають свої хіти різних років у незвичному звучанні, в супроводі Національного президентського оркестру з майже 60 музикантів.

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"Ми живемо в часи, коли нам найбільше за все потрібна перемога над агресором. Саме на це спрямовані зусилля і суспільства загалом, і відповідальних українських артистів. Ми вирішили зібрати разом і в незвичному антуражі представити виконавців, які, на мою думку, уособлюють собою переможний дух. Майже всі вони вигравали нагороди YUNA. Кожен з них допомагає ЗСУ та постраждалим від війни. Я хочу, щоб вони надихнули Україну на боротьбу, додали слухачам впевненості в собі та в майбутньому", — пояснює автор ідеї проєкту, співзасновник та генпродюсер YUNA Павло Шилько.

Важливою складовою концерту "Переможці YUNA разом до перемоги" буде його благодійна мета — підтримати національну програму "Врятуй Кінцівку", завдяки якій тисячі постраждалих військових отримують можливість уникнути ампутації рук та ніг. Більше ста хірургів співпрацюють з програмою і роблять складні операції, які рятують кінцівки пораненим.

Під час концерту вестиметься відеозйомка, телеверсію події можна буде побачити наприкінці грудня на одному з українських каналів.

Придбати квитки можна за посиланням.