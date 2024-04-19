Pepsi презентует новый визуальный стиль в Украине

Новый стиль Pepsi. Фото: Pepsi

Pepsi представляет самую масштабную за последние 14 лет визуальную трансформацию бренда, которая сейчас продолжается в Украине. Это изменение отражает новую эру развития бренда, воплощенную в современной и смелой айдентике, которую уже можно увидеть на полках магазинов.

Об этом сообщает Pepsi.

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В рамках масштабного глобального ребрендинга, охватывающего более 120 стран мира, Pepsi объединил в обновленном логотипе яркий электрический синий и черный цвета. Эта динамичная комбинация символизирует новую эру бренда, который движется вперед и готов принять будущее.

Такое переосмысление логотипа сочетает богатое наследие Pepsi с современными тенденциями и направлено на усиление присутствия бренда на рынке. Обновляя свои знаковые цвета и внедряя логотип, полный вибрирующего пульса, Pepsi стремится углубить свою связь с потребителями и подчеркнуть свою роль не просто напитка, а культурного феномена, который объединяет людей и создает незабываемые моменты в повседневной жизни, поощряя потребителей наслаждаться яркими вкусами и уникальными впечатлениями, которые они приносят.