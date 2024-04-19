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Pepsi презентує новий візуальний стиль в Україні

19 квітня 2024 11:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Pepsi презентує новий візуальний стиль в Україні
Новий стиль Pepsi. Фото: Pepsi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Pepsi представляє наймасштабнішу за останні 14 років візуальну трансформацію бренду, яка наразі триває в Україні. Ця зміна відображає нову еру розвитку бренду, втілену в сучасній та сміливій айдентиці, яку вже можна побачити на полицях магазинів.

Про це повідомляє Pepsi.

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Новий дизайн Pepsi

В рамках масштабного глобального ребрендингу, що охоплює понад 120 країн світу, Pepsi поєднав у оновленому логотипі яскравий електричний синій та чорний кольори. Ця динамічна комбінація символізує нову еру бренду, що рухається вперед і готовий прийняти майбутнє.

Таке переосмислення логотипа поєднує багату спадщину Pepsi з сучасними тенденціями та спрямоване на посилення присутності бренду на ринку. Оновлюючи свої знакові кольори та впроваджуючи логотип, повний вібруючого пульсу, Pepsi прагне поглибити свій зв'язок зі споживачами і підкреслити свою роль не просто напою, а культурного феномену, що об’єднує людей і створює незабутні моменти у повсякденному житті, заохочуючи споживачів насолоджуватися яскравими смаками та унікальними враженнями, які вони приносять.

українці
Україна
напої
холодний напій

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