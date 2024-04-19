Pepsi презентує новий візуальний стиль в Україні

Новий стиль Pepsi. Фото: Pepsi

Pepsi представляє наймасштабнішу за останні 14 років візуальну трансформацію бренду, яка наразі триває в Україні. Ця зміна відображає нову еру розвитку бренду, втілену в сучасній та сміливій айдентиці, яку вже можна побачити на полицях магазинів.

Про це повідомляє Pepsi.

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В рамках масштабного глобального ребрендингу, що охоплює понад 120 країн світу, Pepsi поєднав у оновленому логотипі яскравий електричний синій та чорний кольори. Ця динамічна комбінація символізує нову еру бренду, що рухається вперед і готовий прийняти майбутнє.

Таке переосмислення логотипа поєднує багату спадщину Pepsi з сучасними тенденціями та спрямоване на посилення присутності бренду на ринку. Оновлюючи свої знакові кольори та впроваджуючи логотип, повний вібруючого пульсу, Pepsi прагне поглибити свій зв'язок зі споживачами і підкреслити свою роль не просто напою, а культурного феномену, що об’єднує людей і створює незабутні моменти у повсякденному житті, заохочуючи споживачів насолоджуватися яскравими смаками та унікальними враженнями, які вони приносять.