какие мероприятия пройдут на ВДНХ в эти выходные

фестиваль ''Культура ЭТНО''

По случаю 10-летия альбома "Ты есть" группа O.Torvald 1 августа даст большой концерт на V'YAVA. Гости пространства услышат вживую культовую четвертую пластинку O.Torvald от начала до конца.

Всем знакомые "Все сначала", "Крик", "Молчи", "Снег", "Все это снова" и остальные хиты, проверенные годами, 1 августа зазвучат по-новому и вернут поклонников на 10 лет в ностальгические времена.

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Украинский артист Ivan NAVI 2 августа готовит большой летний концерт. Этого харизматичного исполнителя знают по хитам "Такие Молодые", "Пишу тебе письмо", "Временный релакс", "Холодная ночь", "Это она (Звезда)" и многие другие песни.

Фестиваль "Культура ЭТНО" Акт 1.

Фестиваль "Культура ЭТНО" Акт 1. — о создании народной музыки и о музыке вокруг нас. В программе мероприятия: мастерские народного пения и игры на музыкальных инструментах, выездные мастерские духовых, ударных и струнных. А также ковка звонков, школа традиционных танцев и музыкальный этнодрайв от групп "Божичи", "Гуляйгород", The Doox, "Згарда", "Баламуты", "Властелин" и других.