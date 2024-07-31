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O.Torvald, Ivan NAVI, фестиваль ''Культура ЕТНО'': які заходи пройдуть на ВДНГ цими вихідними

31 липня 2024 12:42
Денис Котляров - Редактор новин
Денис Котляров
Редактор новин
Які заходи пройдуть на ВДНГ цими вихідними
фестиваль ''Культура ЕТНО''
Денис Котляров - Редактор новин
Денис Котляров
Редактор новин

З нагоди 10-річчя альбому "Ти є" гурт O.Torvald 1 серпня дасть великий концерт на V’YAVA. Гості простору почують наживо культову четверту платівку  O.Torvald від початку до кінця.

Усім знайомі "Все спочатку", "Крик", "Мовчи", "Сніг", "Все це знов" та решта хітів, перевірених роками, 1 серпня зазвучать по-новому і повернуть прихильників на 10 років в ностальгійні часи.

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Український артист Ivan NAVI 2 серпня готує великий літній концерт. Цього харизматичного виконавця знають за хітами "Такі Молоді", "Пишу тобі листа", "Тимчасовий релакс", "Холодна ніч", "Це вона (Зірка)" і ще багатьма іншими піснями.

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Фестиваль "Культура ЕТНО" Акт 1.

Фестиваль "Культура ЕТНО" Акт 1. — про творення народної музики і про музику навколо нас. У програмі заходу: майстерні народного співу та гри на музичних інструментах, виїзні майстерні духових, ударних та струнних. А також кування дзвоників, школа традиційних танців та музичний етнодрайв від гуртів "Божичі", "Гуляйгород", The Doox, "Зґарда", "Баламути", "Володар" та інших.

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