Автомобили из США - как приобрести машину по выгодной цене

Новогодний период в США — это лучшее время для покупки и доставки автомобиля из США в Украину. Именно в этот период цены на всех аукционах Америки опускаются до 60% из-за новогодних праздников и большого количества автомобилей, поступающих на аукционы.

Во время новогодних праздников в США многие владельцы и дилеры выставляют автомобили на продажу из-за желания закрыть год и уменьшить остатки на складах. Это приводит к снижению цен на лоты и большому выбору машин.

Украинцы и представители дилеров активно участвуют в торгах онлайн, чтобы найти самые выгодные предложения. Еженедельно в среднем от 1 300 до 1 400 автомобилей покупают на американских аукционах для дальнейшего импорта.

Среди главных преимуществ — значительная экономия по сравнению с локальным рынком Украины, где подобные модели могут стоить вдвое дороже. Машины из США часто имеют более высокую комплектацию и качество, а большой выбор позволяет найти подходящий вариант под любые потребности.

