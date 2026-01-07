Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Промо Новорічний спад цін на авто з США

Новорічний спад цін на авто з США

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 18:35
Автомобілі зі США — як придбати машину за вигідною ціною
Спад цін на авто зі США. Фото: пресслужба

Новорічний період у США — це найкращий час для купівлі та доставки автомобіля з США до України. Саме в цей період ціни на всіх аукціонах Америки опускаються до 60% через новорічні свята та велику кількість автомобілів, що надходять на аукціони.

Під час новорічних свят у США багато власників і дилерів виставляють автомобілі на продаж через бажання закрити рік та зменшити залишки на складах. Це призводить до зниження цін на лоти та великого вибору машин.

Реклама
Читайте також:

Українці та представники дилерів активно беруть участь у торгах онлайн, щоб знайти найвигідніші пропозиції. Щотижня в середньому від 1 300 до 1 400 автомобілів купують на американських аукціонах для подальшого імпорту.

Серед головних переваг — значна економія порівняно з локальним ринком України, де подібні моделі можуть коштувати вдвічі дорожче. Машини з США часто мають вищу комплектацію та якість, а великий вибір дозволяє знайти відповідний варіант під будь-які потреби.

Використовуйте каталог авто зі США для підбору автомобіля.

Встигніть купити авто з максимальною вигодою.

США авто покупки автомобіль купівля
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації