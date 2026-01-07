Автомобілі зі США — як придбати машину за вигідною ціною

Новорічний спад цін на авто з США
Новорічний період у США — це найкращий час для купівлі та доставки автомобіля з США до України. Саме в цей період ціни на всіх аукціонах Америки опускаються до 60% через новорічні свята та велику кількість автомобілів, що надходять на аукціони.
Під час новорічних свят у США багато власників і дилерів виставляють автомобілі на продаж через бажання закрити рік та зменшити залишки на складах. Це призводить до зниження цін на лоти та великого вибору машин.
Українці та представники дилерів активно беруть участь у торгах онлайн, щоб знайти найвигідніші пропозиції. Щотижня в середньому від 1 300 до 1 400 автомобілів купують на американських аукціонах для подальшого імпорту.
Серед головних переваг — значна економія порівняно з локальним ринком України, де подібні моделі можуть коштувати вдвічі дорожче. Машини з США часто мають вищу комплектацію та якість, а великий вибір дозволяє знайти відповідний варіант під будь-які потреби.
