Новый тренер сборной Украины в июне: эта миссия выполнима?

Игроки сборной Украины по футболу. Фото: УНИАН

Глава УАФ порадовал поклонников сборной Украины приятной новостью, но есть "но".

Андрей Павелко переживает непростой период. Его нахождение во главе органа управления украинским футболом под угрозой. Поэтому скандальный функционер цепляется за каждый случай напомнить о себе в позитивном образе. Тема назначения нового главного тренера национальной сборной Украины давно стала костью в горле репутации президента бывшей ФФУ. Однако на днях Павелко поделился с широким кругом наших болельщиков оптимистическим сообщением.

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По словам господина Андрея, уже к товарищеской игре с Германией, запланированной на 12 июня, "сине-желтых" будет готовить новый наставник, который будет представлен в согласованное с ним время. В контексте судьбы главной команды страны самое важное, что до официальных матчей отбора чемпионата Европы-2024 с Северной Македонией и Мальтой на тренерской скамейке наши лучшие футболисты якобы получат полноценного рулевого.

Почему же "якобы"? История показывает, что с Павелко во главе УАФ сборная не может чувствовать себя даже относительно уверенной в завтрашнем дне. Причины заложены и вокруг персон главных очевидных и не очень претендентов на важный пост. Кто они? Разбираясь в этом вопросе, об этом стоит поговорить подробнее.

Сергей Ребров

Нынешний тренер Аль-Айна из ОАЭ остается фаворитом Павелко на словах и вожделенным вариантом большинства болельщиков "сине-желтых". Однако на сегодняшний день остается непонятным, ни степень заинтересованности Реброва в возвращении на Родину, ни рычаги влияния Павелко на легенду киевского Динамо и боссов эмиратского клуба в теме возможного придания Сергею статуса "свободного агента". Учитывая результаты Реброва во главе команды, сценарий с возможным подписанием нового контракта с арабским работодателем на улучшенных условиях чем-то невероятным отнюдь не выглядит.

Нынешний тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров. Фото: УНИАН

Руслан Ротань

И швец, и жнец, и на дуде игрец, Руслан Ротань себя в качестве наставника национальной сборной проявить уже успел. Невыразительная, безыдейная и бессодержательная игра команды с Англией только укрепила позиции тех, кто изначально выступал против привлечения тренера Александрии и молодежной сборной на важную должность. Однако списывать легенду Днепра как возможного официального преемника Петракова не стоит. В пользу Ротаня говорит налаженный контакт и выстроенные отношения с Павелко, а также какой-никакой опыт господина Руслана в теме специфической работы со сборной, пусть и не со "взрослыми" футболистами.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань. Фото: УНИАН

Виктор Скрипник

Один из тех, чье имя не называют вслух, но тот, кого точно упоминают в контексте возможных вариантов. Наставник Ворсклы обладает достаточно весомым авторитетом внутри Украины благодаря успешной работе с луганской Зарей, а также успел получить опыт работы за рубежом. В Полтаве Скрипника ценят, однако удерживать любой ценой не будут — от легенды немецкого Вердера во главе команды ожидали гораздо большего. Назначение герра Виктора стало бы для Павелка тем компромиссным выбором, который мог частично удовлетворить общественность и позволил сохранить лицо.

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник. Фото: УНІАН

Мирон Маркевич

Если для вас появление в виртуальном списке Мирона Богдановича, который недавно от перспективы работать с главной командой категорически открестился, является неожиданностью, поспешим вас удивить. Мастодонт отечественного тренерского цеха имеет не самые лучшие отношения с руководителем УАФ, однако при появлении соответствующего предложения ради великой цели, страны и собственной не до конца воплощенной мечты в конце карьеры тренера на такую работу точно согласится. Откровенно говоря, Маркевич — некий "пожарный" вариант, но при отдельных сценариях развития событий сотрудничество с ним вполне возможно.

Бывший тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич. Фото: УНИАН

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров все еще не принял окончательного решения относительно своего будущего. Не исключено, что он откажется от работы в сборной Украины.

Также известно, что сборная Украины продолжит выступать в отборочной кампании к чемпионату Европы-2024. Команда проведет все запланированные в календаре матчи.