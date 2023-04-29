Новий тренер збірної України в червні: ця місія здійсненна?

Гравці збірної України з футболу. Фото: УНІАН

Глава УАФ порадував шанувальників збірної України приємною новиною, проте є "але".

Андрій Павелко переживає непростий період. Його перебування на чолі головного органу управління українським футболом під загрозою. Тому скандальний функціонер чіпляється за кожну нагоду нагадати про себе в позитивному образі. Тема призначення нового головного тренера національної збірної України давно стала кісткою в горлі репутації президента колишньої ФФУ. Проте днями Павелко поділився з широким загалом наших уболівальників оптимістичним повідомленням.

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За словами пана Андрія, вже до товариської гри з Німеччиною, запланованої на 12 червня, "синьо-жовтих" готуватиме новий наставник, якого представлять в узгоджений з ним час. В контексті долі головної команди країни найважливіше, що до офіційних матчів відбору чемпіонату Європи-2024 з Північною Македонією та Мальтою на тренерській лавці наші найкращі футболісти нібито отримають повноцінного керманича.

Чому ж "нібито"? Історія показує, що з Павелком на чолі УАФ збірна не може почувати себе навіть відносно впевненою в завтрашньому дні. Причини ж закладені й навколо персон головних очевидних та не дуже претендентів на важливу посаду. Хто вони? Розбираючись у питанні, про це варто поговорити докладніше.

Сергій Ребров

Нинішній тренер Аль-Айна з ОАЕ лишається фаворитом Павелка на словах та омріяним варіантом великої частини вболівальників "синьо-жовтих". Проте на сьогодні лишається незрозумілим, ні ступінь зацікавленості Реброва в поверненні на Батьківщину, ні важелі впливу Павелка на легенду київського Динамо та босів еміратського клубу в темі можливого надання пану Сергію статусу "вільного агента". Враховуючи результати Реброва на чолі команди, сценарій з можливим підписанням нового контракту з арабським роботодавцем на поліпшених умовах чимось неймовірним аж ніяк не виглядає.

Нинішній тренер Аль-Айну із ОАЕ Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Руслан Ротань

І швець, і жнець, і в дуду грець, Руслан Ротань себе в якості наставника національної збірної проявити вже встиг. Невиразна, безідейна та беззмістовна гра команди з Англією тільки зміцнила позиції тих, хто з самого початку виступав проти залучення тренера Олександрії та молодіжної збірної на важливу посаду. Проте списувати легенду Дніпра як можливого офіційного наступника Петракова не варто. На користь Ротаня говорить налагоджений контакт та вибудувані відносини з Павелком, а також який не який досвід пана Руслана в темі специфічної роботи зі збірною, хай і не з "дорослими" футболістами.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань. Фото: УНІАН

Віктор Скрипник

Один з тих, чиє ім'я не називають вголос, але той, кого точно згадують в контексті можливих варіантів. Наставник Ворскли має достатньо вагомий авторитет всередині України завдяки успішній роботі з луганською Зорею, а також встиг отримати досвід роботи за кордоном. В Полтаві Скрипника цінують, проте утримувати за всяку ціну не будуть — від легенди німецького Вердера на чолі команди очікували набагато більшого. Призначення герра Віктора стало б для Павелка тим компромісним вибором, який міг би частково задовольнити громадськість та дозволив зберегти обличчя.

Головний тренер "Ворскли" Віктор Скрипник. Фото: УНІАН

Мирон Маркевич

Якщо для вас поява у віртуальному списку Мирона Богдановича, який нещодавно від перспективи працювати з головною командою категорично відхрестився, є несподіванкою, поспішимо вас здивувати. Мастодонт вітчизняного тренерського цеху має не найкращі стосунки з очільником УАФ, проте за появи відповідної пропозиції заради великої мети, країни та власної не до кінця втіленої мрії наприкінці кар'єри тренера на таку роботу точно погодиться. Відверто кажучи, Маркевич — такий собі "пожежний" варіант, та за окремих сценаріїв розвитку подій цілком можливий.

Колишній тренер "Дніпра", "Металіста" та збірної України Мирон Маркевич. Фото: УНІАН

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний тренер клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров все ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього. Не виключено, що він відмовиться від роботи у збірній України.

Також відомо, що збірна України продовжуватиме виступати у відбірковій кампанії до чемпіонату Європи-2024. Команда проведе усі заплановані у календарі матчі.