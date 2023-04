Нино Катамадзе даст большой концерт в Киеве: где купить билет

Известная грузинская певица Нино Катамадзе. Фото: Квартал-Концерт

28 и 29 апреля в Киеве выступит одна из лучших грузинских певиц — Нино Катамадзе. Она известна своим уникальным голосом и виртуозными импровизациями. Ее неповторимый стиль — это искусное сочетание джаза, фолка и рока.

Нино поет исключительно на грузинском, единственная песня, которую она исполняет не на родном языке — украинская "Чорнобривці".

Нино Катамадзе. Фото: Эрнест Грегори

Нино Катамадзе выступает против войны в Украине еще с ее начала — 2014 года. Созданный с начала войны в Тбилиси ее благотворительный фонд занимается беженцами из Украины. Только за прошлый год она выступила с 4 благотворительными концертами в Киеве, Львове и Ровно. И вот снова едет в Киев, чтобы поддержать украинцев.

"Я проживаю Украину в своей стране каждый день. Уже больше года, как я открыла свой благотворительный фонд в Грузии, чтобы смягчать боль украинцам, вынужденно покинувшим свою страну. Украина отчаянно продолжает бороться за настоящие ценности — свободу выбора, свободу слова, свободу будущего, которое сознательно выбрала. Но у добрых дел нет излишка. Пока идет война, мы должны быть вместе и делать даже больше возможного, чтобы приблизить победу", — отметила певица.

Нино Катамадзе. Фото: Бека Цурекидзе

Концертная программа Нино Катамадзе будет включать любимые хиты — "Olei", "Once In The Street", "Beauty", "Will Come As A Snow", "Suliko" и новые песни, которые ранее не исполнялись. Специальный гость — Наталья Накопиа.

Концерты состоятся в КВЦ "Парковый", оpen door 18:00, начало в 19:00. Партнеры концерта — БФ "За Луганщину" и общественная организация "ВПО Украины", технические партнеры — компании "Феерия" и "Медиатек".

В случае воздушной тревоги все зрители и артисты будут вместе ждать ее окончания в укрытии, после чего концерт будет продолжен. Если воздушная тревога будет продолжаться до начала мероприятия — концерт начнется позже, через 40 минут после окончания тревоги.

Купить билеты на концерт — можно здесь.