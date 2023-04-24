Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Промо arrow Нино Катамадзе даст большой концерт в Киеве: где купить билет arrow

Нино Катамадзе даст большой концерт в Киеве: где купить билет

24 апреля 2023 12:30
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Нино Катамадзе даст большой концерт в Киеве: где купить билет
Известная грузинская певица Нино Катамадзе. Фото: Квартал-Концерт
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

28 и 29 апреля в Киеве выступит одна из лучших грузинских певиц — Нино Катамадзе. Она известна своим уникальным голосом и виртуозными импровизациями. Ее неповторимый стиль — это искусное сочетание джаза, фолка и рока.

Нино поет исключительно на грузинском, единственная песня, которую она исполняет не на родном языке — украинская "Чорнобривці".

Читайте также:
Нино Катамадзе
Нино Катамадзе. Фото: Эрнест Грегори

Нино Катамадзе выступает против войны в Украине еще с ее начала — 2014 года. Созданный с начала войны в Тбилиси ее благотворительный фонд занимается беженцами из Украины. Только за прошлый год она выступила с 4 благотворительными концертами в Киеве, Львове и Ровно. И вот снова едет в Киев, чтобы поддержать украинцев.

"Я проживаю Украину в своей стране каждый день. Уже больше года, как я открыла свой благотворительный фонд в Грузии, чтобы смягчать боль украинцам, вынужденно покинувшим свою страну. Украина отчаянно продолжает бороться за настоящие ценности — свободу выбора, свободу слова, свободу будущего, которое сознательно выбрала. Но у добрых дел нет излишка. Пока идет война, мы должны быть вместе и делать даже больше возможного, чтобы приблизить победу", — отметила певица.

Нино Катамадзе
Нино Катамадзе. Фото: Бека Цурекидзе

Концертная программа Нино Катамадзе будет включать любимые хиты — "Olei", "Once In The Street", "Beauty", "Will Come As A Snow", "Suliko" и новые песни, которые ранее не исполнялись. Специальный гость — Наталья Накопиа.

Концерты состоятся в КВЦ "Парковый", оpen door 18:00, начало в 19:00. Партнеры концерта — БФ "За Луганщину" и общественная организация "ВПО Украины", технические партнеры — компании "Феерия" и "Медиатек".

В случае воздушной тревоги все зрители и артисты будут вместе ждать ее окончания в укрытии, после чего концерт будет продолжен. Если воздушная тревога будет продолжаться до начала мероприятия — концерт начнется позже, через 40 минут после окончания тревоги.

Купить билеты на концерт — можно здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас