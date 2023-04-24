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Ніно Катамадзе дасть великий концерт у Києві: де купити квиток

24 квітня 2023 12:30
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Ніно Катамадзе дасть великий концерт у Києві: де купити квиток
Відома грузинська співачка Ніно Катамадзе. Фото: Квартал-Концерт
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

28 та 29 квітня у Києві виступить одна з найкращих грузинських співачок — Ніно Катамадзе. Вона відома своїм унікальним голосом та віртуозними імпровізаціями. Її неповторний стиль — це майстерне поєднання  джазу, фолку та року.

Ніно співає виключно грузинською, єдина пісня, яку вона виконує не рідною мовою — українська "Чорнобривці".

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Ніно Катамадзе
Ніно Катамадзе. Фото: Ернест Грегорі

Ніно Катамадзе виступає проти війни в Україні ще від її початку — 2014-го року. Створений з початку війни у Тбілісі її благодійний фонд опікується біженцями з України. Тільки за минулий рік вона виступила з 4-ма благодійними концертами в Києві, Львові та Рівному. І ось знову їде в Київ, щоб підтримати українців. 

"Я проживаю Україну у своїй країні щодня. Вже більше року, як я відкрила свій благодійний фонд у Грузії, щоб пом’якшувати біль українцям, які вимушено покинули свою країну. Україна ідчайдушно продовжує боротися за справжні цінності — свободу вибору, свободу слова, свободу майбутнього, яке свідомо обрала. Але у добрих справ немає надлишку. Допоки триває війна, ми мусимо бути разом і робити навіть більше можливого, аби наблизити перемогу", — зазначила співачка.

Ніно Катамадзе
Ніно Катамадзе. Фото: Бека Цурекідзе

Концертна програма Ніно Катамадзе включатиме улюблені хіти — "Olei", "Once In The Street", "Beauty", "Will Come As A Snow", "Suliko" та нові пісні, які раніше не виконувалися.  Спеціальний гість — Наталіа Накопіа.

Концерти відбудуться у КВЦ "Парковий", оpen door 18.00, початок о 19:00. Партнери  концерту — БФ "За Луганщину" та громадська організація "ВПО України", технічні партнери — компанії "Феєрія" та "Медіатек". 

У разі повітряної тривоги всі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу — концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

Купити квитки на концерт — можна тут.

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