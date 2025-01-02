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На УЭБ выполнение сделок купли-продажи древесины почти 90%

2 января 2025 17:25
Евгения Брюховецкая - редактор
На УЕБ виконання договорів з купівлі-продажу деревини досягло 90%
Деревина. Ілюстративне фото: Freepik
Евгения Брюховецкая - редактор

На состояние рынка, его стабильность и устойчивость весомым образом влияет такой фактор, как выполнение договоров сторонами контракта. Украинская энергетическая биржа, которая проводит постоянные конкурентные и доступные торги по направлению "Необработанная древесина" внимательно следит за этим фактором и контролирует его.

На УЭБ внедрен мониторинг выполнения договоров. Он включает постоянный диалог с участниками торгов, консультации, сопровождение действующих контрактов и контроль передачи реализованной необработанной древесины новому владельцу.

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Также на бирже, для удобства участников торгов и всех участников рынка, действует вспомогательный функционал — модуль аналитики. Он содержит информацию относительно выполнения контрактов купли-продажи необработанной древесины.

По предоставленным данным, по состоянию на 1 января 2025 года, по результатам IV квартала общий уровень выполнения договоров на УЭБ составляет 88,8% (за аналогичный период 2024 г. 81%, результат улучшен на 7,8%). Это довольно хороший показатель, который удалось достичь благодаря не только работе биржи в этом направлении, а также ответственному отношению участников торгов к своим обязательствам и своевременным и удачным реформам, которые ввело руководство государственной лесной отрасли.

В области с самым высоким уровнем выполнения контрактов входят: Волынская область — 97%, Тернопольская область — 92%, Винницкая область — 92%, Ивано-Франковская область — 91%, Хмельницкая область — 91%.

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Среди продавцов больше всего необработанной древесины реализовало ГП "Леса Украины" — 1 078 056,166 м3, фактически отгружено 972 306,593 м3, что составляет 90,2%. Коммунальные лесные хозяйства продали 8 112,509 м3 ресурса, фактически отгружено 6 110,937 м3 или 75,3%. Другие продавцы реализовали 29 431,823 м3 сырья, фактически отгружено 12 208,049 м3, что составляет 41,5%.

По информации в контексте офисов ГП "Леса Украины", больше всего необработанной древесины продал Столичный лесной офис – 430 722,642 м3, фактически отгружено 369 822,475 м3 или 85,9%. Полесский лесной офис реализовал 276 388,584 м3 ресурса, фактически отгружено 267 153,857 м3, что составляет 96,7% (это небывалый результат). Подольский лесной офис продал 203 851,607 м3 сырья, фактически отгружено 182 797,185 м3 или 89,7%. Карпатский лесной офис реализовал 154 244,5 м3 древесины, фактически отгружено 141 285,071 м3, что составляет 91,6%.

Центральный лесной офис продал 12 898,833 м3 ресурса, фактически отгружено 11 248,044 м3 или 87,2%.

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"Украинская энергетическая биржа является одной из ведущих лицензированных торговых площадок, проводящих торги необработанной древесиной, и осуществляет постоянный контроль выполнения договоров сторонами контракта. Мы находимся в постоянном диалоге с участниками торгов и заботимся, чтобы продавец реализовал свой ресурс, а покупатель получил нужное ему сырье вовремя и соответствующего качества, ведь от этого зависит не только качество биржевой торговли, но и состояние рынка в целом", — подчеркнул заместитель генерального директора УЭБ Константин Шевчук. 

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