На УЕБ виконання договорів з купівлі-продажу деревини досягло 90%

Деревина. Ілюстративне фото: Freepik

На стан ринку, його стабільність та стійкість вагомим чином впливає такий фактор, як виконання договорів сторонами контракту. Українська енергетична біржа, що проводить постійні конкурентні та доступні торги за напрямком "Необроблена деревина" уважно слідкує за цим чинником та контролює його.

На УЕБ впроваджено моніторинг виконання договорів. Він містить постійний діалог з учасниками торгів, консультації, супровід контрактів, що діють та контроль передачі реалізованої необробленої деревини новому власнику.

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Також на біржі, для зручності учасників торгів та всіх учасників ринку, діє допоміжний функціонал — модуль аналітики. Він містить інформацію стосовно виконання контрактів купівлі-продажу необробленої деревини.

За наданими даними, станом на 1 січня 2025 року, за результатами IV кварталу загальний рівень виконання договорів на УЕБ становить 88,8% (за аналогічний період 2024 р. 81%, результат покращено на 7,8%). Це доволі гарний показник, який вдалось досягнути завдяки не тільки роботі біржі у цьому напрямку, а також відповідальному ставленню учасників торгів до своїх зобов’язань та вчасним й вдалим реформам, що запровадило керівництво державної лісової галузі.

До областей з найвищим рівнем виконання контрактів входять: Волинська область — 97%, Тернопільська область — 92%, Вінницька область — 92%, Івано-Франківська область — 91%, Хмельницька область — 91%.

Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП "Ліси України" – 1 078 056,166 м3, фактично відвантажено 972 306,593 м3, що становить 90,2%. Комунальні лісові господарства продали 8 112,509 м3 ресурсу, фактично відвантажено 6 110,937 м3 або 75,3%. Інші продавці реалізували 29 431,823 м3 сировини, фактично відвантажено 12 208,049 м3, що становить 41,5%.

За інформацією в контексті офісів ДП "Ліси України", найбільше необробленої деревини продав Столичний лісовий офіс — 430 722,642 м3, фактично відвантажено 369 822,475 м3 або 85,9%. Поліський лісовий офіс реалізував 276 388,584 м3 ресурсу, фактично відвантажено 267 153,857 м3, що складає 96,7% (це небувалий результат). Подільський лісовий офіс продав 203 851,607 м3 сировини, фактично відвантажено 182 797,185 м3 або 89,7%. Карпатський лісовий офіс реалізував 154 244,5 м3 деревини, фактично відвантажено 141 285,071 м3, що становить 91,6%.

Центральний лісовий офіс продав 12 898,833 м3 ресурсу, фактично відвантажено 11 248,044 м3 або 87,2%.

"Українська енергетична біржа є одним з провідних ліцензованих торговельних майданчиків, що проводять торги необробленою деревиною, й здійснює постійний контроль виконання договорів сторонами контракту. Ми знаходимось у постійному діалозі з учасниками торгів та дбаємо, щоб продавець реалізував свій ресурс, а покупець отримав потрібну йому сировину вчасно й відповідної якості, адже від цього залежить не лише якість біржової торгівлі, а й стан ринку в цілому", — наголосив заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.