Средства будут направлены на развитие проекта GIDNA

На ярмарке i am u are в Нью-Йорке продана уникальная ваза украинского бренда YAKUSH. Денежные средства будут направлены на развитие проекта GIDNA.

Фонд Future for Ukraine принял участие в украинской ярмарке креативных людей i am u are, которая прошла в Нью-Йорке.

Что известно

На благотворительном аукционе FFU представили уникальную вазу, созданную украинским брендом YAKUSH. Средства от продаж будут направлены на развитие и поддержку проекта психологической помощи для женщин, переживших насилие, GIDNA.

24 марта, Нью-Йорк — фонд Future for Ukraine работает по разным направлениям, чтобы помочь украинцам преодолеть последствия войны. В частности, растет и масштаб мероприятий, в которых организация принимает участие. Так, 25 марта представители фонда посетили ярмарку и am u are в Нью-Йорке, к которой онлайн присоединился Президент Владимир Зеленский и другие представители украинской власти.

I am u are — это украинская ярмарка креативных людей, основанная Анной Пагавой, основательницей агентства GOGŌLA, и Кристиной Скрипкой, экспертом в сфере гостеприимства из Украины. В этом году на мероприятии, которое состоялось в Нью-Йорке, гости увидели более 100 культурных, технологических и модных проектов украинских креаторов, созданных во время полномасштабной войны. Большинство экспонатов было выставлено на продажу.

Цель мероприятия — расширить возможности украинской креативной экономики и преодолеть существующие стереотипы относительно украинской культуры. Как отмечают организаторы, создание такого мероприятия — это еще один способ больше рассказать об Украине, которая каждый день появляется в мировых новостях, но о которой еще мало знают иностранцы.

В рамках мероприятия также состоялся благотворительный аукцион, на котором фонд Future for Ukraine представил уникальную вазу "Венера", созданную брендом YAKUSH. Она воспроизводит физическую и нравственную силу украинской женщины.

"Наша новая коллекция о женщине — о символе силы, решительности, нежности, материнства, ласки, любви и страсти. О каждой украинке, которая за прошлый трудный год показала свою бесстрашие и выносливость, сохраняя при этом хрупкость и утонченность", — рассказывают в YAKUSH.

Каждая такая ваза представлена в единственном экземпляре и имеет неповторимую окраску. Это символизирует уникальность женщины и индивидуальность.

Этот лот за $5000 приобрел мужчина по имени Майкл Паркер, который отметил, что очень любит Украину, поэтому активно поддерживает инициативы, направленные на помощь пострадавшим в войне. Майкл также приобрел еще один лот украинского бренда GUNIA за $15000 — вазу с подписью Президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской. Средства Майкла Паркера будут направлены на восстановление школ в изуродованном войной Чернигове.

В свою очередь, средства от продажи вазы "Венера" пойдут на развитие проекта GIDNA, в рамках которого женщины, пережившие сексуальное насилие со стороны российских военных, получают квалифицированную психологическую помощь. Ее дают психотерапевтки, которые прошли обучение у специалистов Израильской коалиции травмы и специализируются именно на работе с травмой насилия. Для того чтобы женщины получали консультации бесплатно, а психотерапевты могли проходить супервизии, проекту GIDNA нужна финансовая поддержка. $5000, за которые была приобретена ваза, помогут закрыть потребность в курсе психологических консультаций для 7 женщин.

Выступая с речью на i am u are, Елена Николаенко, Председатель Совета FFU Польша, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU Украина, сказала:

Каждый из нас может изменить жизнь этих женщин. Протянуть им руку помощи, став частью нашей программы. Для них мы создали безопасное пространство, где мир устойчив, и есть ощущение, что жизнь продолжается, пространство, где есть понимание будущего. Сегодняшний лот — ваза Venus, созданная в коллаборации с брендом YAKUSH, как олицетворение силы женщины, ее сексуальности и ее хрупкости. Она создана в единственном экземпляре, являющемся напоминанием о том, что не существует двух одинаковых женщин. Пользуясь случаем, я хочу искренне поблагодарить всех, кто рядом, спасибо Америке и каждому, кто поддерживает Украину".

Поддержать проект GIDNA может каждый желающий, задонотив любую сумму на сайте Future for Ukraine в разделе "Кейсы".