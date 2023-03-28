Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Промо arrow На ярмарке I am u are в Нью-Йорке продана уникальная ваза украинского бренда YAKUSH arrow

На ярмарке I am u are в Нью-Йорке продана уникальная ваза украинского бренда YAKUSH

28 марта 2023 18:33
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Средства будут направлены на развитие проекта GIDNA
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

На ярмарке i am u are в Нью-Йорке продана уникальная ваза украинского бренда YAKUSH. Денежные средства будут направлены на развитие проекта GIDNA.

Фонд Future for Ukraine принял участие в украинской ярмарке креативных людей i am u are, которая прошла в Нью-Йорке.

Читайте также:

Что известно

На благотворительном аукционе FFU представили уникальную вазу, созданную украинским брендом YAKUSH. Средства от продаж будут направлены на развитие и поддержку проекта психологической помощи для женщин, переживших насилие, GIDNA.

выставка

24 марта, Нью-Йорк — фонд Future for Ukraine работает по разным направлениям, чтобы помочь украинцам преодолеть последствия войны. В частности, растет и масштаб мероприятий, в которых организация принимает участие. Так, 25 марта представители фонда посетили ярмарку и am u are в Нью-Йорке, к которой онлайн присоединился Президент Владимир Зеленский и другие представители украинской власти.

I am u are — это украинская ярмарка креативных людей, основанная Анной Пагавой, основательницей агентства GOGŌLA, и Кристиной Скрипкой, экспертом в сфере гостеприимства из Украины. В этом году на мероприятии, которое состоялось в Нью-Йорке, гости увидели более 100 культурных, технологических и модных проектов украинских креаторов, созданных во время полномасштабной войны. Большинство экспонатов было выставлено на продажу.

выставка

Цель мероприятия — расширить возможности украинской креативной экономики и преодолеть существующие стереотипы относительно украинской культуры. Как отмечают организаторы, создание такого мероприятия — это еще один способ больше рассказать об Украине, которая каждый день появляется в мировых новостях, но о которой еще мало знают иностранцы.

В рамках мероприятия также состоялся благотворительный аукцион, на котором фонд Future for Ukraine представил уникальную вазу "Венера", созданную брендом YAKUSH. Она воспроизводит физическую и нравственную силу украинской женщины.

"Наша новая коллекция о женщине — о символе силы, решительности, нежности, материнства, ласки, любви и страсти. О каждой украинке, которая за прошлый трудный год показала свою бесстрашие и выносливость, сохраняя при этом хрупкость и утонченность", — рассказывают в YAKUSH.

выставка

Каждая такая ваза представлена в единственном экземпляре и имеет неповторимую окраску. Это символизирует уникальность женщины и индивидуальность.

Этот лот за $5000 приобрел мужчина по имени Майкл Паркер, который отметил, что очень любит Украину, поэтому активно поддерживает инициативы, направленные на помощь пострадавшим в войне. Майкл также приобрел еще один лот украинского бренда GUNIA за $15000 — вазу с подписью Президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской. Средства Майкла Паркера будут направлены на восстановление школ в изуродованном войной Чернигове.

В свою очередь, средства от продажи вазы "Венера" пойдут на развитие проекта GIDNA, в рамках которого женщины, пережившие сексуальное насилие со стороны российских военных, получают квалифицированную психологическую помощь. Ее дают психотерапевтки, которые прошли обучение у специалистов Израильской коалиции травмы и специализируются именно на работе с травмой насилия. Для того чтобы женщины получали консультации бесплатно, а психотерапевты могли проходить супервизии, проекту GIDNA нужна финансовая поддержка. $5000, за которые была приобретена ваза, помогут закрыть потребность в курсе психологических консультаций для 7 женщин.

Выступая с речью на i am u are, Елена Николаенко, Председатель Совета FFU Польша, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU Украина, сказала:

Каждый из нас может изменить жизнь этих женщин. Протянуть им руку помощи, став частью нашей программы. Для них мы создали безопасное пространство, где мир устойчив, и есть ощущение, что жизнь продолжается, пространство, где есть понимание будущего. Сегодняшний лот — ваза Venus, созданная в коллаборации с брендом YAKUSH, как олицетворение силы женщины, ее сексуальности и ее хрупкости. Она создана в единственном экземпляре, являющемся напоминанием о том, что не существует двух одинаковых женщин. Пользуясь случаем, я хочу искренне поблагодарить всех, кто рядом, спасибо Америке и каждому, кто поддерживает Украину".

Поддержать проект GIDNA может каждый желающий, задонотив любую сумму на сайте Future for Ukraine в разделе "Кейсы".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:15 Рецепт весеннего пирога с зеленью: идеально вкусно и быстро

19:13 За сутки оккупанты нанесли более 20 ударов: какие последствия

Новина з фото

19:05 Как создать презентацию с помощью ChatGPT: проверенные лайфхаки

19:00 "Заякорись в Одессе": в городе пройдет ярмарка вакансий

Новина з фото

18:59 "Евровидение-2023" обнародовало культурные проекты на конкурсе: Джамала и украинские соловьи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:59 Литва в 2023 году закупит оружие более чем на 750 млн евро

18:55 Кулеба обрисовал мирный план Украины: подробности

18:52 На Львовщине производили некачественные компоненты к оружию, которые попадали на фронт

18:43 Росгвардейца, пытавший украинцев на оккупированной Херсонщине, будут судить в Украине

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Новина з відео

17:42 Группа KAZKA сообщила, когда уберет букву Z из названия: при чем здесь Зеленский

Новина з відео

17:00 Затонула румынская лодка: одесские пограничники спасли человека

Новина з відео

14:54 Зеленский вручил Ахтырке знак отличия города-героя

Новина з відео

14:40В Одессе дерево упало на женщину: в каком состоянии пострадала

Новина з відео

14:40 Анатолий Анатолич с женой трогательно поздравили младшую дочь с днем рождения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей

Новина з відео

13:05 Спасатели ликвидировали пожар на полях орошения в Одессе

Новина з відео

13:01 Настя Каменских нуждается в срочном лечении: певица записала видео

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald&#39;s

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

21:13Украинцев призывают жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов в магазинах

Новина з фото

20:05Как изменились участники бойз-бэнда Backstreet Boys за 30 лет

Эксклюзив

19:41Кадровое кровопускание: какая участь постигнет Кабмин во время войны

Актуальное по теме

None 28 Март 18:49

Рецепт весеннего пирога с зеленью: идеально вкусно и быстро

None 28 Март 19:14

За сутки оккупанты нанесли более 20 ударов: какие последствия

None 28 Март 14:49

Как создать презентацию с помощью ChatGPT: проверенные лайфхаки

None 28 Март 18:06

"Заякорись в Одессе": в городе пройдет ярмарка вакансий

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB