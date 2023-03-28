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На ярмарку І am u are у Нью-Йорку продано унікальну вазу українського бренду YAKUSH

28 березня 2023 18:33
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Кошти будуть спрямовані на розвиток проєкту GIDNA
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

На ярмарку i am u are у Нью-Йорку продано унікальну вазу українського бренду YAKUSH. Кошти будуть спрямовані на розвиток проєкту GIDNA.

Фонд Future for Ukraine взяв участь в українському ярмарку креативних людей i am u are, який пройшов у Нью-Йорку.

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Що відомо

На благодійному аукціоні FFU представили унікальну вазу, створену українським брендом YAKUSH. Кошти від продажу будуть спрямовані на розвиток та підтримку проєкту психологічної допомоги для жінок, які пережили насильство, GIDNA. 

виставка

24 березня, Нью-Йорк — фонд Future for Ukraine працює у різних напрямах, щоб допомогти українцям подолати наслідки війни. Зокрема зростає і масштаб заходів, у яких організація бере участь. Так, 25 березня представники фонду відвідали ярмарок і am u are у Нью-Йорку, до якого онлайн приєднався Президент Володимир Зеленський та інші представники української влади. 

I am u are — це український ярмарок креативних людей, заснований Анною Пагавою, засновницею агентства GOGŌLA, та Христиною Скрипкою, експертом у сфері гостинності з України. Цього року на заході, який відбувся у Нью-Йорку, гості побачили понад 100 культурних, технологічних та модних проєктів українських креаторів, створених під час повномасштабної війни.   Більшість експонатів  були виставлені на продаж. 

виставка

Мета заходу — розширити можливості української креативної економіки та подолати стереотипи, які існують щодо української культури. Як зазначають організатори, створення такого заходу — це ще один спосіб більше розповісти про Україну, яка щодня зʼявляється у світових новинах, але про яку ще так мало знають іноземці. 

У межах заходу також відбувся благодійний аукціон, на якому фонд Future for Ukraine презентував унікальну вазу "Венера", створену брендом YAKUSH. Вона відтворює фізичну та моральну силу української жінки. 

"Наша нова колекція про жінку — про символ сили, рішучості, ніжності, материнства, ласки, кохання та пристрасті. Про кожну українку, яка за минулий важкий рік показала свою безстрашність та витривалість, зберігаючи при цьому тендітність та витонченість", — розповідають в YAKUSH. 

виставка

Кожна така ваза представлена у єдиному екземплярі та має неповторне забарвлення. Це символізує унікальність жінки та її індивідуальність. 

Цей лот за $5000 придбав чоловік на імʼя Майкл Паркер, який наголосив, що дуже любить Україну, тому активно підтримує ініціативи, спрямовані на допомогу постраждалим у війні. До речі, Майкл також придбав ще один лот українського бренду GUNIA за $15000 — вазу з підписом Президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської. Кошти Майкла Паркера будуть спрямовані на відбудову шкіл у понівеченому війною Чернігові. 

Своєю чергою кошти від продажу вази "Венера" підуть на розвиток проєкту GIDNA, у межах якого жінки, які пережили сексуальне насильство з боку російських військових, отримують кваліфіковану психологічну допомогу. Її надають психотерапевтки, які пройшли навчання у спеціалістів Ізраїльської коаліції травми та спеціалізуються саме на роботі з травмою насильства. Для того, щоб жінки отримували консультації безкоштовно, а психотерапевтки могли проходити супервізії, проєкту GIDNA потрібна фінансова підтримка.  $5000, за які була придбана ваза, допоможуть закрити потребу у курсі психологічних консультацій для 7 жінок. 

Виступаючи з промовою на i am u are, Олена Ніколаєнко, Голова Ради FFU Польща, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU Україна, сказала:   

"Кожен з нас може змінити життя цих жінок. Простягнути їм руку допомоги, ставши частиною нашої програми. Для них ми створили безпечний простір, де світ стійкий, і є відчуття, що життя продовжується, простір, де є розуміння майбутнього. Сьогоднішній лот — ваза Venus, створена у колаборації з брендом YAKUSH, як уособлення сили жінки, її сексуальності та її крихкості. Вона створена в єдиному екземплярі, що є нагадуванням про те, що не існує двох однакових жінок. Користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати всім, хто поруч, дякую Америці і кожному, хто підтримує Україну".

Підтримати проєкт GIDNA може кожен охочий, задонативши будь-яку суму на сайті Future for Ukraine у розділі "Кейси"

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