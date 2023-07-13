Музыкальный фестиваль Atlas устроит грандиозный благотворительный ивент в Киеве: чего ждать

Музыкальный фестиваль Atlas в прошлые годы. Фото: Atlas

Из-за полномасштабной войны музыкальный фестиваль Atlas уже второй год не проходит в привычном формате. Однако организаторы подготовили интересный формат, чтобы собрать средства для Украины. Так, у гостей фестиваля будет возможность приобрести благотворительный билет, посмотреть фильм в кинотеатрах, а также погрузиться в фестивальную атмосферу в самом центре Киева.

Новини.LIVE расскажет подробности грандиозного ивента.

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Благотворительный фестиваль Atlas

Уже в эту субботу, 15 июля, с 15:00 до 22:00 будет работать фан-зона на Спортивной площади (станция метро "Дворец Спорта") с баром, фуд-кортами, лаундж-зоной, сценой, на которой выступят украинские артисты, а также резиденты "Подпольного стендапа", среди которых Василий Байдак, Святослав Загайкевич, Дмитрий Белоус.

С 19:00 до 20:30 на самом большом экране ТРЦ Gulliver пройдет кинопоказ под открытым небом комедии "Лучшие выходные", которую создала команда FILM.UA Group в партнерстве с фестивалем Atlas. Главные роли в фильме сыграли Дарья Петрожицкая, Ирма Витовская, Алина Чебан, Ада Роговцева, Богдан Осадчук и другие звезды украинского кинематографа. Вход на эти события бесплатный.

Концерт со звездами украинского шоу-бизнеса

С 20:30 до 22:00 на террасе пройдет концерт с участием популярных артистов. Организаторы держат лайнап в секрете. Вход на террасу ограничен, а доступ можно будет получить, приобретя благотворительный билет. Всего таких билетов 500 штук по цене 1000 грн. Любой, кто купит этот билет, сможет выбрать по своему усмотрению любой день фестиваля, когда тот состоится в Киеве. 100% от продажи билетов + сервисный сбор будет передан на благотворительность.

В этом году все полученные средства будут переданы в Благотворительный фонд "Твоя опора", который оказывает помощь детям с врожденными пороками сердца, медучреждениям, детским домам и интернатам, приютам и пострадавшим от войны в Украине.

Для тех, кто не сможет физически посетить событие, музыкальный канал MEGOGO LIVE будет бесплатно транслировать ивент на своих платформах. Стрим начнется в 20:30.

Благотворительный музыкальный фестиваль Atlas. Фото: Atlas

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве представили трейлер фильма "Довбуш", который выйдет в День Независимости. Также мы рассказывали, что на премию "Эмми-2023" претендует интервью американского шоумена Дэвида Леттермана с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Его снимали в октябре прошлого года на одной из центральных станций метрополитена Киева.