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Музичний фестиваль Atlas влаштує грандіозний благодійний івент в Києві: чого чекати

13 липня 2023 11:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Музичний фестиваль Atlas влаштує грандіозний благодійний івент в Києві: чого чекати
Музичний фестиваль Atlas в минулі роки. Фото: Atlas
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Через повномасштабну війну музичний фестиваль Atlas вже другий рік поспіль не проходить у звичному форматі. Проте організатори підготували цікавий формат аби зібрати кошти для України. Так у гостей фестивалю буде можливість придбати благодійний квиток, подивитись фільм у кінотеатрах, а також зануритись у фестивальну атмосферу в самому центрі Києва.

Новини.LIVE розкаже подробиці грандіозного івенту.

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Благодійний фестиваль Atlas

Вже цієї суботи, 15 липня, з 15:00 до 22:00 працюватиме фан-зона на Спортивній площі (станція метро "Палац Спорту") з баром, фуд-кортами, лаундж-зоною, сценою, на якій виступлять українські артисти, а також резиденти "Підпільного стендапу", серед яких: Василь Байдак, Святослав Загайкевич, Дмитро Білоус.

З 19:00 до 20:30 на найбільшому екрані ТРЦ Gulliver пройде кінопоказ просто неба комедії "Найкращі вихідні", яку створила команда FILM.UA Group у партнерстві з фестивалем Atlas. Головні ролі у стрічці зіграли Дар'я Петрожицька, Ірма Вітовська, Аліна Чебан, Ада Роговцева, Богдан Осадчук та інші зірки українського кінематографа. Вхід на ці події безкоштовний.

Концерт з зірками українського шоу-бізнесу

З 20:30 до 22:00 на терасі пройде концерт за участі популярних артистів. Організатори тримають лайнап у секреті. Вхід на терасу обмежений, а доступ можна буде отримати придбавши благодійний квиток. Всього таких квитків 500 штук за ціною 1000 грн. Будь-хто, хто придбає цей квиток зможе обрати на власний розсуд будь-який день фестивалю, коли той відбудеться у Києві. 100% від продажу квитків + сервісний збір буде передано на благодійність.

Цього року всі забрані кошти будуть передані у Благодійний фонд "Твоя опора", який надає допомогу дітям із вродженими вадами серця, медзакладам, дитячим будинкам та інтернатам, прихисткам та постраждалим від війни в Україні. 

Для тих, хто не зможе фізично відвідати подію, музичний канал MEGOGO LIVE безкоштовно транслюватиме івент на своїх платформах. Стрім розпочнеться о 20:30.

Благодійний музичний фестиваль Atlas. Фото: Atlas

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві презентували трейлер фільму "Довбуш", який вийде в День Незалежності. Також ми розповідали, що на премію "Еммі-2023" претендує інтерв'ю американського шоумена Девіда Леттермана із Президентом України Володимиром Зеленським. Його знімали в жовтні минулого року на платформі однієї з центральних станцій метрополітену Києва. 

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