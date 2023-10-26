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Минвосстановление Украины планирует сократить 30% международных автобусных маршрутов

26 октября 2023 17:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Минвосстановление Украины планирует сократить 30% международных автобусных маршрутов
Международные перевозки. Фото: wp.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры планирует сократить не менее 30% международных автобусных пассажирских маршрутов. Причиной тому недостаточная популярность и спрос.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Сокращение международных автобусных маршрутов

"В настоящее время мы уже прекратили функционирование 280 маршрутов, включая те, что соединяли Украину с Польшей и Россией. В ноябре этого года, на заседании совместной комиссии с Молдовой, мы планируем закрыть все маршруты, которые не пользуются достаточной популярностью и спросом. Аналогичный подход используется и в отношении других стран, таких как Румыния и Чехия", — отметил он.

По оценкам Деркача, по меньшей мере 30% всех существующих маршрутов будут отменены.

По его словам, согласно законодательству для осуществления международных пассажирских перевозок, перевозчик должен иметь партнера в другой стране.

"Если у перевозчика нет такого партнера, он может оказывать услуги только на внутренних маршрутах в пределах Украины или вообще прекращать подобные перевозки. Мы обратились в соседние страны, такие как Польша, Словакия, Румыния и Молдова, с соответствующими запросами для определения количества перевозчиков, которые получили разрешение на перевозку и не нашли себе партнера. Законно мы имеем право закрыть такие маршруты", — добавил Деркач.

Он также подчеркнул, что более 140 международных маршрутов с Польшей были приостановлены, и сейчас проводится проверка маршрутов с Молдовой, которая затрагивают около 40 маршрутов.

Также важно отметить, что граждане могут использовать сервис покупки билетов на автобусные маршруты с помощью платформы Tickets.ua.

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