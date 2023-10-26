Мінвідновлення України планує скоротити 30% міжнародних автобусних маршрутів

Міжнародні перевезення. Фото: wp.com

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України планує скоротити не менше 30% міжнародних автобусних пасажирських маршрутів. Причиною цьому є недостатня популярність та попит.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Скорочення міжнародних автобусних маршрутів

"Наразі ми вже припинили функціонування 280 маршрутів, включаючи ті, що з'єднували Україну із Польщею та Росією. У листопаді цього року, на засіданні спільної комісії з Молдовою, ми плануємо закрити всі маршрути, які не користуються достатньою популярністю та попитом. Аналогічний підхід використовується й стосовно інших країн, таких як Румунія та Чехія", — зазначив він.

За оцінками Деркача, щонайменше 30% всіх наявних маршрутів буде припинено.

За його словами, згідно із законодавством, для здійснення міжнародних пасажирських перевезень перевізник повинен мати партнера в іншій країні.

"Якщо у перевізника немає такого партнера, він може надавати послуги тільки на внутрішніх маршрутах в межах України або взагалі припиняти подібні перевезення. Ми звернулися до сусідніх країн, таких як Польща, Словаччина, Румунія та Молдова з відповідними запитами для визначення кількості перевізників, які отримали дозвіл на перевезення, і не знайшли собі партнера. Законно ми маємо право закрити такі маршрути", — додав Деркач.

Він також підкреслив, що понад 140 міжнародних маршрутів із Польщею було припинено, і наразі проводиться перевірка маршрутів із Молдовою, що стосується близько 40 маршрутів.

Також важливо зазначити, що громадяни можуть використовувати сервіс купівлі квитків на автобусні маршрути за допомогою платформи Tickets.ua.