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Масштабная акция от Carfast Express: "Лето Американских Авто"

18 июня 2024 10:47
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Carfast Express объявляет акцию на Авто из США под ключ
Carfast Express объявляет акцию на Авто из США под ключ. Фото: Carfast Express
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели

Хотите купить автомобиль из США с выгодной скидкой? Тогда у нас есть отличные новости для вас! В течение двух месяцев Carfast Express предлагает уникальную возможность сэкономить 200 долларов на заказе авто из Америки под ключ. Условия акции и информация о том, как получить скидку, читайте ниже.

Условия акции:

Читайте также:
  • Срок проведения акции: с 15 июня по 15 августа.
  • Скидка: 200 usd на услуги Carfast Express на автомобили из США под ключ.

Как купить авто из Америки со скидкой?

  • Посетите сайт Carfast Express — Авто из США.
  • Перейдите в раздел "Аукцион".
  • Выберите понравившееся авто, просмотрев подробную информацию и фото.
  • Нажмите кнопку "Оставить заявку"
  • Заполните форму, указав свои контактные данные. В поле "Имя" добавьте промокод CARSUSA.
  • Нажмите "Отправить", и наш менеджер свяжется с вами для дальнейшего оформления сделки.
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Автомобиль на дороге. Фото: Freepik

Почему выбирать авто из Америки от Carfast Express?

Широкий выбор автомобилей из США.

Carfast Express предлагает автомобили со всех американских аукционов, что обеспечивает максимальный выбор для клиентов.

Полное сопровождение сделки от выбора авто из США до доставки под ключ .

Компания предоставляет полное сопровождение сделки, включая помощь в выборе автомобиля, оформлении документов, транспортировке и доставке авто.

Гарантия качества и надежности каждого автомобиля.

Компания гарантирует высокое качество и надежность каждого автомобиля, доставляемого клиентам.

Профессиональная поддержка на каждом этапе покупки.

Команда компании обеспечивает профессиональную поддержку на каждом этапе покупки, помогая клиентам сделать самый лучший выбор.

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Женщина с ребенком куля автомобиля. Фото: Freepik

Доставка авто в любую точку мира

Вне зависимости от местонахождения клиента, Carfast Express доставит выбранный автомобиль в любую точку мира.

Помощь в подборе запчастей и ремонте авто

Компания оказывает помощь в подборе запчастей и ремонте авто, снабжая клиентов всем необходимым для комфортного пользования новым автомобилем.

Просчет ремонта до покупки авто из США

Перед покупкой машины из Америки производится детальный просчет возможных ремонтных работ, чтобы клиенты знали все затраты заранее и могли принять обоснованное решение.

Отличные отзывы

Карфаст Экспресс имеет отличные отзывы от довольных клиентов, подтверждающих надежность и профессионализм компании.

Помните, что скидка действует в течение ограниченного периода, поэтому не упускайте возможность приобрести авто из США по лучшей цене этим летом!

 

 

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