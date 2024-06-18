Carfast Express оголошує акцію на Авто з США під ключ. Фото: Carfast Express

Хочете купити автомобіль із США з вигідною знижкою? Тоді у нас є чудові новини для вас! Протягом двох місяців, Carfast Express пропонує унікальну можливість зекономити 200 доларів на замовленні авто з Америки під ключ. Умови акції та інформація про те, як отримати знижку, читайте нижче.

Умови акції:

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Термін проведення акції : з 15 червня по 15 серпня.

: з 15 червня по 15 серпня. Знижка: 200 usd на послуги Carfast Express на авто з США під ключ.

Як купити авто з Америки зі знижкою?

Відвідайте сайт Carfast Express — Авто з США.

Перейдіть у розділ "Аукціон".

Оберіть авто, яке вам сподобалося, переглянувши детальну інформацію та фото.

Натисніть кнопку "Залишити заявку".

Заповніть форму, зазначивши свої контактні дані. У полі "Ім'я" додайте промокод CARSUSA.

Натисніть "Надіслати", і наш менеджер зв'яжеться з вами для подальшого оформлення угоди.

Автомобіль на дорозі. Фото: Freepik

Чому обирати авто з Америки від Carfast Express?

Широкий вибір автомобілів з США.

Carfast Express пропонує авто з усіх американських аукціонів, що забезпечує максимальний вибір для клієнтів.

Повний супровід угоди від вибору авто з США до доставки під ключ.

Компанія надає повний супровід угоди, включаючи допомогу у виборі автомобіля, оформлення документів, транспортування та доставку авто.

Гарантія якості та надійності кожного автомобіля.

Компанія гарантує високу якість та надійність кожного автомобіля, який доставляється клієнтам.

Професійна підтримка на кожному етапі покупки.

Команда компанії забезпечує професійну підтримку на кожному етапі покупки, допомагаючи клієнтам зробити найкращий вибір.

Жінка з дитиною буля автомобіля. Фото: Freepik

Доставка авто в будь-яку точку світу

Незалежно від місцеперебування клієнта, Carfast Express доставить обраний автомобіль в будь-яку точку світу.

Допомога в підборі запчастин і ремонті авто

Компанія надає допомогу в підборі запчастин та ремонті авто, забезпечуючи клієнтів всім необхідним для комфортного користування новим автомобілем.

Прорахунок ремонту до покупки авто з США

Перед покупкою машини з Америки здійснюється детальний прорахунок можливих ремонтних робіт, щоб клієнти знали всі витрати заздалегідь і могли прийняти обґрунтоване рішення.

Відмінні відгуки

Карфаст Експрес має чудові відгуки від задоволених клієнтів, які підтверджують надійність та професіоналізм компанії.

Пам'ятайте, що знижка діє протягом обмеженого періоду, тому не втрачайте можливість придбати авто з США за найкращою ціною цього літа!