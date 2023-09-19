Цветочный магазин по одному щелчку: покупать букеты стало проще

Девушка держит цветы. Фото: freepik

День рождения, свадьба, помолвка, корпоративный праздник, свидание – цветы держат первенство среди подарков. Выбрать букет под любой из этих поводов поможет опытный флорист интернет-магазина Ukraflora. Есть сюжетные подарки в корзинах, можно купить классические розы или тюльпаны в картонной коробке.

Виртуальные магазины цветов предлагают букеты с доставкой. Только один телефонный звонок – и ваш заказ будет оформлен.

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Среди преимуществ таких магазинов:

широкий ассортимент цветочных и декоративных растений от ведущих компаний;

систематизированный каталог, удобная форма выбора товара по названию, цвету, длине стебля

цветки сезонные, тропические, в том числе редкие, селекционные породы;

возможность заказать букет, который в деталях раскрывал семантику праздника;

цветочные композиции для мужчин и женщин, можно купить оригинальный подарок учительнице, руководителю, подруге, брату, теще;

выбор декоративных упаковок; крафтовые композиции с нестандартным оформлением;

возможность приобрести дополнительную продукцию, в частности, сувениры и игрушки;

быстрое оформление заказа в телефонном режиме и онлайн;

качественная экологичная продукция из оранжереи;

бесплатная консультация специалиста;

лояльные цены и скидки.

Цветочная композиция флорист Ukraflora. Фото: Ukraflora

Цветы через интернет: экономия средств и времени

Спрос создает предложение. Через интернет сегодня покупают все: от обуви и драгоценностей до изделий искусства и автомобилей. Не стали исключением и цветы.

Специалисты подсчитали, что в среднем человек покупает до шести букетов в год, но есть ли ограничения в желании подарить оригинальную цветочную композицию маме просто так по случаю встречи? Или школьной подруге, с которой вы не виделись несколько лет?

Цветы являются частью дипломатического этикета. Ими украшают арки и праздничные столы, из цветочных головок делают бутоньерки и венчики женихом. Существует целая наука для выбора букетов по индивидуальным характеристикам. Так красная роза символизирует любовь, белый тюльпан – уважение, симпатию. Желтая гортензия – комплимент мудрости, символ благодарности. Что уж говорить о разноцветных миксах?

Вид изменяется и форма букета. Классическими числятся каскады. В руках невесты мы привыкли видеть шаровидный букетик в белых или розовых тонах. Преподавателю вуза по случаю сессии можно подарить нейтральную по цвету композицию в плетеной корзине: будь то гвоздики или кали.

Количество – синоним качества. А еще изысканности и щедрости. Дополнительных подарков к букету из 101 розы уже не нужно. Извлечь из рук курьера такой шедевр подсознательно мечтает почти каждая женщина. В чем преимущества вручения цветов курьером? Классика жанра, элемент романтики из кино, которую легко воплотить в жизнь. Было бы желание – а повод найдется.

Преимущества заказа цветов именно через онлайн магазин очевидны: это можно сделать в любое время, даже ночью.

Благодаря онлайн-сервису, поздравить любимого, близкого человека с праздником можно, не будучи рядом. Находитесь ли в командировке в другом городе? Путешествуете с континента на континент? Это не повод отказываться от приятных традиций, ведь курьер доставит в срок букет: по нужному адресу. Лично в руки.

Цветочная композиция флорист Ukraflora. Фото: Ukraflora

Выбирать цветы через сайт тоже удобно. К примеру, на виртуальной витрине сайта Ukraflora вы видите товар, как говорится, лицом. Изображения сделаны из реальных цветов: никакого фотошопа.

Воспользоваться можно и поисковой системой. Организационные вопросы в скором времени решит консультант. Несколько щелчков – и ссылки на сайт цветочного магазина в ваших личных закладках.