Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Промо arrow Квітковий магазин за одним кліком: купувати букети стало простіше arrow

Квітковий магазин за одним кліком: купувати букети стало простіше

19 вересня 2023 12:57
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Квітковий магазин за одним кліком: купувати букети стало простіше
Дівчина тримає квіти. Фото: freepik
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

День народження, весілля, заручини, корпоративне свято, побачення – квіти тримають першість серед подарунків. Вибрати букет під будь-який із цих приводів допоможе досвідчений флорист інтернет-магазину Ukraflora. Є сюжетні подарунки у кошиках, можна купити класичні троянди чи тюльпани у картонній коробці.

Віртуальні магазини квітів пропонують також букети з доставкою. Тільки один телефонний дзвінок – і ваше замовлення буде оформлене.

Читайте також:

Серед переваг таких магазинів:

  • широкий асортимент квіткових та декоративних рослин від провідних компаній;
  • систематизований каталог, зручна форма вибору товару за назвою, кольором, довжиною стебла
  • квіти сезонні, тропічні, зокрема рідкісні, селекційні породи;
  • можливість замовити букет, який у деталях розкривав би семантику свята;
  • квіткові композиції для чоловіків та жінок, можна купити оригінальний подарунок вчительці, керівнику, подрузі, братові, тещі;
  • вибір декоративних упаковок; крафтові композиції із нестандартним оформленням;
  • можливість придбати додаткову продукцію, зокрема сувеніри та іграшки;
  • швидке оформлення замовлення в телефонному режимі та онлайн;
  • якісна екологічна продукція із оранжереї;
  • безкоштовна консультація спеціаліста;
  • лояльні ціни та знижки.
магазин Украфлора
Квіткова композиція флорист Ukraflora. Фото: Ukraflora

Квіти через інтернет: економія коштів та часу

Попит створює пропозицію. Через інтернет сьогодні купують все: від взуття та коштовностей до виробів мистецтва та автомобілів. Чи не стали винятком і квіти.

Фахівці підрахували, що в середньому людина купує до шести букетів на рік, але чи є обмеження у бажанні подарувати оригінальну квіткову композицію мамі просто так з нагоди зустрічі? Чи шкільній подрузі, з якою ви не бачилися кілька років?

Квіти є частиною дипломатичного етикету. Ними прикрашають арки та святкові столи, з квіткових головок роблять бутоньєрки та віночки нареченим. Існує ціла наука для вибору букетів за індивідуальними характеристиками. Так червона троянда символізує кохання, білий тюльпан – повага, симпатію. Жовта гортензія – комплімент мудрості, символ подяки. Що вже говорити про різнокольорові мікси?

Видизмінюється і форма букета. Класичними вважаються каскади. У руках нареченої ми звикли бачити кулястий букетик у білих чи рожевих тонах. Викладачеві вишу з нагоди сесії можна подарувати нейтральну за кольором композицію в плетеному кошику: чи то гвоздики, чи калі.

Кількість – синонім якості. А ще вишуканості та щедрості. Додаткових подарунків до букету зі 101 троянди вже не потрібно. Здобути з рук кур'єра такий шедевр підсвідомо мріє майже кожна жінка. У чому переваги вручення квітів кур'єром? Класика жанру, елемент романтики з кіно, яку легко втілити у життя. Було б бажання – а привід знайдеться.

Переваги замовлення квітів саме через онлайн магазин очевидні: це можна зробити будь-коли, навіть уночі.

Завдяки онлайн-сервісу, привітати кохану, близьку людину зі святом можна, не будучи поруч. Чи знаходитесь у відрядженні в іншому місті? Подорожуєте з континенту на континент? Це не привід відмовлятися від приємних традицій, адже кур'єр доставить вчасно букет: за потрібною адресою. Особисто в руки.

магазин Украфлора
Квіткова композиція флорист Ukraflora. Фото: Ukraflora

Вибирати квіти через сайт теж зручно. Наприклад, на віртуальній вітрині сайту Ukraflora ви бачите товар, як то кажуть, обличчям. Зображення зроблені з реальних квітів: ніякого фотошопу.

Користуватися можна і пошуковою системою. Організаційні питання незабаром вирішить консультант. Декілька кліків – і посилання на сайт квіткового магазину у ваших особистих закладках.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз