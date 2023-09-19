Квітковий магазин за одним кліком: купувати букети стало простіше

Дівчина тримає квіти. Фото: freepik

День народження, весілля, заручини, корпоративне свято, побачення – квіти тримають першість серед подарунків. Вибрати букет під будь-який із цих приводів допоможе досвідчений флорист інтернет-магазину Ukraflora. Є сюжетні подарунки у кошиках, можна купити класичні троянди чи тюльпани у картонній коробці.

Віртуальні магазини квітів пропонують також букети з доставкою. Тільки один телефонний дзвінок – і ваше замовлення буде оформлене.

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Серед переваг таких магазинів:

широкий асортимент квіткових та декоративних рослин від провідних компаній;

систематизований каталог, зручна форма вибору товару за назвою, кольором, довжиною стебла

квіти сезонні, тропічні, зокрема рідкісні, селекційні породи;

можливість замовити букет, який у деталях розкривав би семантику свята;

квіткові композиції для чоловіків та жінок, можна купити оригінальний подарунок вчительці, керівнику, подрузі, братові, тещі;

вибір декоративних упаковок; крафтові композиції із нестандартним оформленням;

можливість придбати додаткову продукцію, зокрема сувеніри та іграшки;

швидке оформлення замовлення в телефонному режимі та онлайн;

якісна екологічна продукція із оранжереї;

безкоштовна консультація спеціаліста;

лояльні ціни та знижки.

Квіткова композиція флорист Ukraflora. Фото: Ukraflora

Квіти через інтернет: економія коштів та часу

Попит створює пропозицію. Через інтернет сьогодні купують все: від взуття та коштовностей до виробів мистецтва та автомобілів. Чи не стали винятком і квіти.

Фахівці підрахували, що в середньому людина купує до шести букетів на рік, але чи є обмеження у бажанні подарувати оригінальну квіткову композицію мамі просто так з нагоди зустрічі? Чи шкільній подрузі, з якою ви не бачилися кілька років?

Квіти є частиною дипломатичного етикету. Ними прикрашають арки та святкові столи, з квіткових головок роблять бутоньєрки та віночки нареченим. Існує ціла наука для вибору букетів за індивідуальними характеристиками. Так червона троянда символізує кохання, білий тюльпан – повага, симпатію. Жовта гортензія – комплімент мудрості, символ подяки. Що вже говорити про різнокольорові мікси?

Видизмінюється і форма букета. Класичними вважаються каскади. У руках нареченої ми звикли бачити кулястий букетик у білих чи рожевих тонах. Викладачеві вишу з нагоди сесії можна подарувати нейтральну за кольором композицію в плетеному кошику: чи то гвоздики, чи калі.

Кількість – синонім якості. А ще вишуканості та щедрості. Додаткових подарунків до букету зі 101 троянди вже не потрібно. Здобути з рук кур'єра такий шедевр підсвідомо мріє майже кожна жінка. У чому переваги вручення квітів кур'єром? Класика жанру, елемент романтики з кіно, яку легко втілити у життя. Було б бажання – а привід знайдеться.

Переваги замовлення квітів саме через онлайн магазин очевидні: це можна зробити будь-коли, навіть уночі.

Завдяки онлайн-сервісу, привітати кохану, близьку людину зі святом можна, не будучи поруч. Чи знаходитесь у відрядженні в іншому місті? Подорожуєте з континенту на континент? Це не привід відмовлятися від приємних традицій, адже кур'єр доставить вчасно букет: за потрібною адресою. Особисто в руки.

Квіткова композиція флорист Ukraflora. Фото: Ukraflora

Вибирати квіти через сайт теж зручно. Наприклад, на віртуальній вітрині сайту Ukraflora ви бачите товар, як то кажуть, обличчям. Зображення зроблені з реальних квітів: ніякого фотошопу.

Користуватися можна і пошуковою системою. Організаційні питання незабаром вирішить консультант. Декілька кліків – і посилання на сайт квіткового магазину у ваших особистих закладках.