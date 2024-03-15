Угловой стол: эргономика рабочего пространства

Угловой стол TABURETKA.UA

Рабочее место офисного работника без письменного стола вообразить практически невозможно. На столе размещается нужная техника, ПК, ноутбук и бумаги. Но не всегда планировка кабинета позволяет разместить мебель традиционных форм. Архитектура помещения может быть ассиметричной, и в таком случае лучшим выбором станет угловой компьютерный стол.

Виды угловых столов

В зависимости от формы столы делятся на диагональные и диагонально перпендикулярные модели.

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Диагональный угловой стол достаточно компактен, имеет небольшую столешницу и минимальную емкость.

Диагонально перпендикулярные столы имеют увеличенные габариты и функциональные надстройки для хранения предметов, необходимых во время работы.

Угловые столы отличаются функционально, так как имеют разнообразное наполнение.

Столы с надстройками занимают много пространства, но позволяют держать все необходимые вещи в зоне легкого доступа. К надстройкам относят небольшие шкафчики, подставки под технику, полочки, стеллажи.

Столы со стеллажами обладают интересным дизайном и отлично подойдут людям, работающим с большим количеством документов. Открытый стеллаж помогает систематизировать все бумаги.

Модели с выдвижными ящиками и прикроватными тумбами подходят для хранения канцелярии и техники. Учитывайте, что для выдвижных конструкций нужно немного больше места, чем для открытых полок.

Размеры стола

Габариты офисной мебели — критерий сугубо индивидуальный. Если площадь позволяет купить угловой стол с надстройками, стеллажами и ящиками и наслаждаться полным функционалом. Для ограниченного места лучше подобрать диагональный стол с открытыми полками.

Учитывайте высоту стола, ведь для большинства моделей она составляет 75 см. Такая высота оптимально подходит для пользователей с ростом 160-180 см. Если ваши параметры выходят за пределы этого диапазона, можно купить на заказ стол или использовать кресло с регулировкой.

Размеры столешницы угловых столов несколько больше, чем в классических вариантах. Не забывайте, что при использовании компьютера расстояние от монитора до глаз должно составлять минимум 50 см, поэтому не стоит покупать стол с шириной столешницы до 60 см. Чтобы снять нагрузку с шеи, рекомендуем выбирать модели угловых столов со специальными подставками для монитора.

Угловой компьютерный стол: преимущества и недостатки

Используя компьютерный стол угловой формы можно:

сэкономить место в кабинете;

снять нагрузку со спины и шеи (за счет превосходной эргономики мебели);

хранить рабочие документы "под рукой";

удобно разместить колонки, принтер, монитор на специальные подставки;

создать функциональный "рабочий треугольник" и повысить общую производительность.

Среди недостатков следует выделить:

психологический дискомфорт при работе в углу;

такая мебель не является универсальной, поэтому подходит не для каждого помещения.

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