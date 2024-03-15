Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Промо arrow Угловой стол: эргономика рабочего пространства arrow

Угловой стол: эргономика рабочего пространства

15 марта 2024 16:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Угловой стол: эргономика рабочего пространства
Угловой стол TABURETKA.UA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Рабочее место офисного работника без письменного стола вообразить практически невозможно. На столе размещается нужная техника, ПК, ноутбук и бумаги. Но не всегда планировка кабинета позволяет разместить мебель традиционных форм. Архитектура помещения может быть ассиметричной, и в таком случае лучшим выбором станет угловой компьютерный стол.

Виды угловых столов

В зависимости от формы столы делятся на диагональные и диагонально перпендикулярные модели.

Читайте также:
  • Диагональный угловой стол достаточно компактен, имеет небольшую столешницу и минимальную емкость.
  • Диагонально перпендикулярные столы имеют увеличенные габариты и функциональные надстройки для хранения предметов, необходимых во время работы.
  • Угловые столы отличаются функционально, так как имеют разнообразное наполнение.
  • Столы с надстройками занимают много пространства, но позволяют держать все необходимые вещи в зоне легкого доступа. К надстройкам относят небольшие шкафчики, подставки под технику, полочки, стеллажи.
  • Столы со стеллажами обладают интересным дизайном и отлично подойдут людям, работающим с большим количеством документов. Открытый стеллаж помогает систематизировать все бумаги.
  • Модели с выдвижными ящиками и прикроватными тумбами подходят для хранения канцелярии и техники. Учитывайте, что для выдвижных конструкций нужно немного больше места, чем для открытых полок.

Угловой стол: эргономика рабочего пространства - фото 1 Размеры стола

Габариты офисной мебели — критерий сугубо индивидуальный. Если площадь позволяет купить угловой стол с надстройками, стеллажами и ящиками и наслаждаться полным функционалом. Для ограниченного места лучше подобрать диагональный стол с открытыми полками.

Учитывайте высоту стола, ведь для большинства моделей она составляет 75 см. Такая высота оптимально подходит для пользователей с ростом 160-180 см. Если ваши параметры выходят за пределы этого диапазона, можно купить на заказ стол или использовать кресло с регулировкой.

Размеры столешницы угловых столов несколько больше, чем в классических вариантах. Не забывайте, что при использовании компьютера расстояние от монитора до глаз должно составлять минимум 50 см, поэтому не стоит покупать стол с шириной столешницы до 60 см. Чтобы снять нагрузку с шеи, рекомендуем выбирать модели угловых столов со специальными подставками для монитора. Угловой стол: эргономика рабочего пространства - фото 2

Угловой компьютерный стол: преимущества и недостатки

Используя компьютерный стол угловой формы можно:

  • сэкономить место в кабинете;
  • снять нагрузку со спины и шеи (за счет превосходной эргономики мебели);
  • хранить рабочие документы "под рукой";
  • удобно разместить колонки, принтер, монитор на специальные подставки;
  • создать функциональный "рабочий треугольник" и повысить общую производительность.

Угловой стол: эргономика рабочего пространства - фото 3 Среди недостатков следует выделить:

  • психологический дискомфорт при работе в углу;
  • такая мебель не является универсальной, поэтому подходит не для каждого помещения.

Купить угловой компьютерный стол и другую инновационную мебель можно находясь дома. TABURETKA.UA предлагает удобный онлайн-шопинг в один "клик" и множество крутых преимуществ для своих покупателей. Работаем для вас!

реклама
магазины
покупки
письменный стол

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше