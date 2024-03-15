Кутовий стіл: ергономіка робочого простору

Кутовий стіл TABURETKA.UA

Робоче місце офісного працівника без письмового столу уявити практично неможливо. На столі розташовується потрібна техніка, ПК, ноутбук і папери. Але не завжди планування кабінету дозволяє розмістити меблі традиційних форм. Архітектура приміщення може бути асиметричною, і в такому випадку найкращим вибором стане кутовий комп’ютерний стіл.

Види кутових столів

Залежно від форми столи поділяються на діагональні та діагонально-перпендикулярні моделі.

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Діагональний кутовий стіл досить компактний, має невелику стільницю і мінімальну місткість.

Діагонально-перпендикулярні столи мають збільшені габарити і функціональні надбудови для зберігання предметів, що потрібні під час роботи.

Кутові столи відрізняються функціонально, адже мають різноманітне наповнення.

Столи із надбудовами займають немало простору, але дозволяють тримати всі необхідні речі в зоні легкого доступу. До надбудов відносять невеликі шафки, підставки під техніку, полички, стелажі.

Столи із стелажами мають цікавий дизайн і відмінно підійдуть людям, що працюють з великою кількістю документів. Відкритий стелаж допомагає систематизувати всі папери.

Моделі з висувними ящиками і тумбами підходять для зберігання канцелярії і техніки. Враховуйте, що для висувних конструкцій треба трішки більше місця, ніж для відкритих полиць.

Розміри столу

Габарити офісних меблів — критерій суто індивідуальний. Якщо площа дозволяє можна купити кутовий стіл із надбудовами, стелажами і ящиками та насолоджуватись повним функціоналом. Для обмеженого простору краще підібрати діагональний стіл із відкритими полицями.

Враховуйте висоту столу, адже для більшості моделей вона становить 75 см. Така висота оптимально підходить для користувачів зі зростом 160-180 см. Якщо ваші параметри виходять за межі цього діапазону, можна купити стіл на замовлення або використовувати крісло з регулюванням.

Розміри стільниці кутових столів дещо більші, ніж в класичних варіантах. Не забувайте, що при використанні комп’ютера, відстань від монітора до очей має становити мінімум 50 см, тому не варто купувати стіл із шириною стільниці до 60 см. Щоб зняти навантаження із шиї, рекомендуємо вибирати моделі кутових столів із спеціальними підставками для монітора.

Кутовий комп’ютерний стіл: переваги і недоліки

Використовуючи комп’ютерний стіл кутової форми можна:

зекономити місце в кабінеті;

зняти навантаження зі спини та шиї (за рахунок чудової ергономіки меблів);

зберігати робочі документи "під рукою";

зручно розташувати колонки, принтер, монітор на спеціальні підставки;

створити функціональний "робочий трикутник" і підвищити загальну продуктивність.

Серед недоліків варто виділити:

психологічний дискомфорт при роботі в кутку;

такі меблі не є універсальними, тому підходять не для кожного приміщення.

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