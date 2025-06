Миша Крупин, Ten Walls, Ріапобой, ХОВАНКА, ADAM, Brykulets, KADNAY - кого послушать в июне в "В'ЯВА" на ВДНХ

Фестиваль на ВДНХ. Иллюстративное фото

В июне культурное пространство "В'ЯВА" погружается в самый активный период сезона — с яркой программой концертов, фестивалей и событий на любой вкус. Все — от большого юбилейного выступления группы ADAM до пивного уикенда, от эмоционального релиза нового альбома Brykulets до народных празднований Купала. И это еще не все: на сцене — Ріапобой с любимыми песнями и стендап-шоу, которые точно добавят настроения. В программе — музыка, юмор, традиции и много живых эмоций.

6 июня — Миша Крупин

Миша Крупин возвращается на сцену культурного пространства "В'ЯВА" с новой программой. Бешеная романтика, которая сочетает в себе любовь, разлуку и немного беспорядка. Его музыка — это жанр сам по себе. Будут любимые песни "Пароль", "В нашем городе", а также новые премьеры.

Когда: 6 июня, 18:00 — открытие дверей, 20:00 — начало

Вход: 400-1000 грн.

Миша Крупин

7 июня — Objectiv (UK) на APLAY x ХОВАНКА

Две сцены, десятки артистов, световые инсталляции, искусство и громкая электроника среди зеленого сада. Хедлайнер главной сцены — британский продюсер Objectiv, один из самых ярких представителей новой школы драм-н-бейса: жесткий, техничный, бескомпромиссный. Ему компанию составят Diff!rant, Buzzkeeper, AlterVS, Jike и Votuma, а на сцене ХОВАНКА выступят Hodynenko, RB4K, TRNGLM, Dub.In.Sky, Badwor7h и eazee.

Когда: 7 июня, 15:00 — открытие дверей, 15:00 — начало

Вход: 500 грн.

Objectiv (UK) на APLAY x ХОВАНКА

8 июня — ADAM

Поп-группа ADAM празднует 10-летие концертом под открытым небом в культурном пространстве "В'ЯВА". Это будет музыкальная ода любви — искренняя, немного театрализованная, с хитами, которые стали саундтреками жизни. На сцене – Михаил Клименко и его муза Саша Норова, а также премьеры из альбома "Культурное диско".

Когда: 8 июня, 17:00 — открытие дверей, 19:00 — начало

Вход: 450-1000 грн.

ADAM

13 июня — Brykulets

Brykulets представляет новый альбом "Лучше чем твой бывший". Это сочетание диско-драйва, искренних текстов о любви и верности и фирменного звучания с духовыми и синтезаторами. Это альбом, который зовет танцевать, грустить и снова любить — без условий и границ.

Когда: 13 июня, 18:00 — открытие дверей, 20:00 — начало

Вход: 400-1000 грн.

Brykulets

14 июня — Ten Walls

Ten Walls, известный в мире благодаря гипнотическому хиту "Walking with Elephants", возвращается с уникальным выступлением в культурном пространстве "В'ЯВА". Его авторский стиль — это глубокие биты, магнетические мелодии и элементы оркестрового звучания, создающие атмосферу путешествия сквозь эмоции. Это эпическая музыка, которая вдохновляет.

Этот ивент объединит сразу две сцены, полный лайнап из десяти артистов и мощное техническое оснащение. Вместе с Ten Walls в частности выступит Feelmark — гость из Одессы, резидент клубов Ibiza Beach Club, Fancy Room и Caleton, чья музыка звучит в топах Beatport еще с 2019 года; Neumateria — киевский саундпродюсер, основатель проектов REZO EVENTS и FULL ROOM; Sagan — продюсер с международным именем.резидент Spinnin' Records, Hexagon и Revealed, чья энергия future house прокачивает как большие фестивальные площадки, так и камерные клубы; DIANA JO — диджей и продюсер, частый гость многих клубов и фестивалей Украины, среди которых Heaven, Skybar, Wave, Kureni, KV54, Alchemist..

Когда: 14 июня, 15:00 — открытие дверей, 15:00 — начало

Вход: 250-500 грн.

Ten Walls

15 июня — KADNAY

Инди-электро-поп группа KADNAY презентует в "В'ЯВА" альбом "Квітами на глибині" — музыкальную исповедь, полную чувственности, сомнений и силы. В каждом треке - искренность, любовь и поиск себя. На open-air концерте будут звучать как новые композиции, так и хиты "Відпусти", "Станем тишиной", "Disco Girl", "Santiago" и другие.

Когда: 15 июня, 17:00 — открытие дверей, 19:30 — начало

Вход: 400-1000 грн.

KADNAY

17 июня — Stadium Family

Шоу с элементами стендапа, квеста и детектива, где зрители становятся частью интриги. Импровизация, загадки, командное взаимодействие и неожиданные повороты с участием Ивана Кухарчука, Анастасии Ткаченко, Фимы Константиновского, Сергея Середы, Кирилла Ганина и Андрея Рыбака.

Когда: 17 июня, 17:00 — открытие дверей, 19:00 — начало

Вход: 500-850 грн.

Stadium Family

18 июня — STAND-UP

Четыре мощных голоса украинского стендапа в одном шоу: Алла Волкова — первая комикеса, собравшая Дворец спорта, Андрей Бережко — звезда "Рофлов" и "Тик Ток Патруля", Павел Пинчук — мастер точного юмора "из народа" и Богдан Письменко - один из самых смелых голосов современного стендапа.

Когда: 18 июня, 18:00 — открытие дверей, 20:00 — начало

Вход: 350-800 грн.

STAND-UP

21-22 июня — фестиваль "Купала"

Празднование Ивана Купала — одна из древнейших украинских традиций. В течение двух дней "В'ЯВА" превратится в живое этнопространство: с плетением венков, рассказами о русалках, мастер-классами по гончарству и кузнечному делу, школами народного танца и ремесленной ярмаркой. Хедлайнеры праздника: украинская фолк-панк рок группа Yurcash и амбассадорка бандуры в Украине и мире – Марина Круть.

Когда: 21-22 июня, 13:00 — открытие дверей, 23:00 — начало

Вход: 350-1000 грн.

Фестиваль "Купала"

26 июня — Ріапобой

Дмитрий Шуров и Ріапобой полным составом выступят в культурном пространстве "В'ЯВА" с обновленной программой, которая затронет самые глубокие эмоции. В концерте — любимые хиты ("Клубничное Небо", "Любовь", "Шампанские Глаза"), премьеры, импровизации с публикой и пронзительная скрипка Моисея Бондаренко. Это будет вечер искренней музыки, живого звучания, фирменного пианино и силы, которую дарит общая радость под открытым небом.

Когда: 26 июня, 18:00 — открытие дверей, 20:00 — начало

Вход: 450-800 грн.

Ріапобой

27-29 июня — GARDEN BEER WEEKEND #5

В конце июня культурное пространство "В'ЯВА" превратится в главную площадку пивной культуры столицы. В течение трех дней здесь можно будет не только дегустировать десятки сортов крафта, но и узнать больше о нем из лекций, панельных дискуссий и живого общения с пивоварами. В программе — выступления групп, диджеев, образовательные события, аукционы, конкурсы, подарки и фирменный мерч.

Когда: 27 июня — 16:00-22:00. 28 июня — 13:00-22:00.

Вход: 300-950 грн.

GARDEN BEER WEEKEND

Где будут проходить мероприятия

Культурное пространство "В'ЯВА" — ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1 (главный вход, справа к оранжерее).



Рядом находятся три укрытия (павильоны №1, 5, 13), а также станция метро "Выставочный Центр". В случае воздушной тревоги мероприятие будет приостановлено.

Билеты на все события на сайте.

