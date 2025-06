Міша Крупін, Ten Walls, Pianoбой, ХОВАНКА, ADAM, Brykulets, KADNAY — кого послухати у червні у "В’ЯВА" на ВДНГ

Фестиваль на ВДНГ. Ілюстративне фото

У червні культурний простір "В’ЯВА" занурюється в найактивніший період сезону — з яскравою програмою концертів, фестивалів та подій на будь-який смак. Усе — від великого ювілейного виступу гурту ADAM до пивного вікенду, від емоційного релізу нового альбому Brykulets до народних святкувань Купала. І це ще не все: на сцені — Pianoбой з улюбленими піснями та стендап-шоу, які точно додадуть настрою. У програмі — музика, гумор, традиції й багато живих емоцій.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

6 червня — Міша Крупін

Міша Крупін повертається на сцену культурного простору "В’ЯВА" з новою програмою. Скажена романтика, котра поєднує в собі кохання, розлуку і трішки безладу. Його музика — це жанр сам по собі. Будуть улюблені пісні "Пароль", "У нашому місті", а також нові прем’єри.

Коли: 6 червня, 18:00 — відкриття дверей, 20:00 — початок

Вхід: 400–1000 грн.

Міша Крупін

7 Червня — Objectiv (UK) на APLAY x ХОВАНКА

Дві сцени, десятки артистів, світлові інсталяції, мистецтво і гучна електроніка серед зеленого саду. Хедлайнер головної сцени — британський продюсер Objectiv, один із найяскравіших представників нової школи драм-н-бейсу: жорсткий, технічний, безкомпромісний. Йому компанію складуть Diff!rant, Buzzkeeper, AlterVS, Jike і Votuma, а на сцені ХОВАНКА виступлять Hodynenko, RB4K, TRNGLM, Dub.In.Sky, Badwor7h і eazee.

Коли: 7 червня, 15:00 — відкриття дверей, 15:00 — початок

Вхід: 500 грн.

Objectiv (UK) на APLAY x ХОВАНКА

8 червня — ADAM

Попгурт ADAM святкує 10-річчя концертом під відкритим небом у культурному просторі "В’ЯВА". Це буде музична ода коханню — щира, трохи театралізована, з хітами, що стали саундтреками життя. На сцені — Михайло Клименко та його муза Саша Норова, а також прем’єри з альбому "Культурне диско".

Коли: 8 червня, 17:00 — відкриття дверей, 19:00 — початок

Вхід: 450–1000 грн.

ADAM

13 червня — Brykulets

Brykulets презентує новий альбом "Лучше чим твій бивший". Це поєднання диско-драйву, щирих текстів про кохання й вірність та фірмового звучання з духовими і синтезаторами. Це альбом, який кличе танцювати, сумувати і знову любити — без умов і меж.

Коли: 13 червня, 18:00 — відкриття дверей, 20:00 — початок

Вхід: 400–1000 грн.

Brykulets

14 червня — Ten Walls

Ten Walls, знаний у світі завдяки гіпнотичному хіту "Walking with Elephants", повертається з унікальним виступом у культурному просторі "В’ЯВА". Його авторський стиль — це глибокі біти, магнетичні мелодії та елементи оркестрового звучання, що створюють атмосферу подорожі крізь емоції. Це епічна музика, яка надихає.

Цей івент об’єднає одразу дві сцени, повний лайнап з десяти артистів і потужне технічне оснащення. Разом із Ten Walls зокрема виступить Feelmark — гість з Одеси, резидент клубів Ibiza Beach Club, Fancy Room та Caleton, чия музика лунає у топах Beatport ще з 2019 року; Neumateria — київський саундпродюсер, засновник проєктів REZO EVENTS і FULL ROOM; Sagan — продюсер з міжнародним ім’ям, резидент Spinnin’ Records, Hexagon та Revealed, чия енергія future house прокачує як великі фестивальні майданчики, так і камерні клуби; DIANA JO — діджейка та продюсерка, часта гостя багатьох клубів і фестивалів України, серед яких Heaven, Skybar, Wave, Kureni, KV54, Alchemist..

Коли: 14 червня, 15:00 — відкриття дверей, 15:00 — початок

Вхід: 250–500 грн.

Ten Walls

15 червня — KADNAY

Інді-електро-поп гурт KADNAY презентує у "В’ЯВА" альбом "Квітами на глибині" — музичну сповідь, повну чуттєвості, сумнівів і сили. У кожному треку — щирість, любов і пошук себе. На open-air концерті звучатимуть як нові композиції, так і хіти "Відпусти", "Станемо тишею", "Disco Girl", "Santiago" та інші.

Коли: 15 червня, 17:00 — відкриття дверей, 19:30 — початок

Вхід: 400–1000 грн.

KADNAY

17 червня — Stadium Family

Шоу з елементами стендапу, квесту та детективу, де глядачі стають частиною інтриги. Імпровізація, загадки, командна взаємодія та неочікувані повороти за участі Івана Кухарчука, Анастасії Ткаченко, Фіми Константиновського, Сергія Середи, Кирила Ганіна та Андрія Рибака.

Коли: 17 червня, 17:00 — відкриття дверей, 19:00 — початок

Вхід: 500–850 грн.

Stadium Family

18 червня — STAND-UP

Чотири потужні голоси українського стендапу в одному шоу: Алла Волкова — перша комікеса, що зібрала Палац спорту, Андрій Бережко — зірка "Рофлів" і "Тік Ток Патруля", Павло Пінчук — майстер точного гумору "з народу" та Богдан Письменко — один з найсміливіших голосів сучасного стендапу.

Коли: 18 червня, 18:00 — відкриття дверей, 20:00 — початок

Вхід: 350–800 грн.

STAND-UP

21–22 червня — фестиваль "Купала"

Святкування Івана Купала — одна з найдавніших українських традицій. Упродовж двох днів "В’ЯВА" перетвориться на живий етнопростір: з плетінням вінків, оповідями про русалок, майстер‑класами з гончарства та ковальства, школами народного танцю та ремісничим ярмарком. Хедлайнери свята: український фолк-панк рок гурт Yurcash й амбасадорка бандури в Україні та світі — Марина Круть.

Коли: 21-22 червня, 13:00 — відкриття дверей, 23:00 — початок

Вхід: 350–1000 грн.

Фестиваль "Купала"

26 червня — Pianoбой

Дмитро Шуров та Pianoбой повним складом виступлять у культурному просторі "В’ЯВА" з оновленою програмою, що торкнеться найглибших емоцій. У концерті — улюблені хіти ("Полуничне Небо", "Кохання", "Шампанські Очі"), прем’єри, імпровізації з публікою та пронизлива скрипка Мойсея Бондаренка. Це буде вечір щирої музики, живого звучання, фірмового піаніно та сили, яку дарує спільна радість під відкритим небом.

Коли: 26 червня, 18:00 — відкриття дверей, 20:00 — початок

Вхід: 450–800 грн.

Pianoбой

27–29 червня — GARDEN BEER WEEKEND #5

У кінці червня культурний простір "В’ЯВА" перетвориться на головний майданчик пивної культури столиці. Протягом трьох днів тут можна буде не лише дегустувати десятки сортів крафту, а й дізнатися більше про нього з лекцій, панельних дискусій та живого спілкування з пивоварами. У програмі — виступи гуртів, діджеїв, освітні події, аукціони, конкурси, подарунки та фірмовий мерч.

Коли: 27 червня — 16:00–22:00, 28 червня — 13:00–22:00, 28 червня — 13:00–22:00

Вхід: 300–950 грн.

GARDEN BEER WEEKEND

Де відбуватимуться заходи

Культурний простір "В’ЯВА" — ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1 (головний вхід, праворуч до оранжереї).



Поруч знаходяться три укриття (павільйони №1, 5, 13), а також станція метро "Виставковий Центр". У разі повітряної тривоги захід буде призупинено.

Квитки на всі події на сайті.

Нагадаємо, на території київського ВДНГ 8 червня відбудеться друга благодійна подія Go to the Future, організована фондом Future for Ukraine.

Також ми писали, що у Києві на території Національного комплексу "Експоцентр України" відбувся фестиваль карʼєри.