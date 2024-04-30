Битва пасхальными яйцами. Фото:Юрий Корнийчук

27 апреля свыше сотни киевлян приняли участие в игре "навбитки" — традиционной украинской пасхальной игре, в которой участники стучатся пасхальными яйцами. Участие в ней приняли люди самого разного возраста — от пенсионеров до совсем юных детей. Ведь традиции объединяют всех, невзирая на возраст и социальный статус.

Организатором мероприятия стала украинская сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ совместно с партнерами — компаниями "Ясенсвит" и FILM.UA.



Событие происходило в магазине ЭКО МАРКЕТ на проспекте Червоной Калины, 17. Несмотря на палящее солнце, жители столичного района Троещина собрались вместе, чтобы накануне Пасхи определить победителя в битве пасхальных яиц.

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Битва пасхальными яйцами. Фото: Юрий Корнийчук

Новый рекорд официально зафиксировал представитель "Книги рекордов Украины". Победители битвы получили сертификаты на 5 000 и 3 000 гривен, а также подарки от партнеров — скидки на покупки, продукты и тематический мерч.

Именно вокруг пасхального яйца как одного из главных символов праздника объединили свои усилия сеть продуктовых магазинов ЭКО МАРКЕТ и компания FILM.UA. Так, 25 апреля FILM.UA выпустили в прокат семейную комедию "Крашанка", в которой подчеркнута важность семьи и таких праздников, как Пасха. А ЭКО МАРКЕТ объявил настоящую "Охоту на пасхальные яйца", где гости сети получают гарантированные подарки и шанс выиграть 100 000 гривен.

Битва пасхальными яйцами. Фото: Юрий Корнийчук

Установление рекорда посетил исполнитель одной из главных ролей — актер театра и кино Владимир Гладкий. Он отметил, что сегодня чрезвычайно важно объединяться вокруг наших символов, ведь в единстве наша сила.



"В наше время очень важно ценить свое, особенно традиции и культуру. Дома, города, села — все это мы отстроим. Если потеряем нашу культуру, потеряем и нацию. Поэтому важно помнить настоящие украинские традиции, и хорошо, что все больше и больше больше людей к этому приобщаются!" — рассказал о мероприятии Владимир Гладкий.

Сам рекорд стал частью масштабной "Охоты на пасхальные яйца", которая продлится с 17 апреля по 14 мая во всех магазинах сети ЭКО МАРКЕТ.



"Пасха — это большой праздник, полный любви и веры. Сегодня как никогда важно поддерживать друг друга, находить те символы, которые нас объединяют. И одним из таких символов являются пасхальная яйца. Мы благодарны всем киевлянам, которые в этот день пришли к нам, чтобы установить этот рекорд. На мероприятии было много детей, в том числе одним из победителей стал маленький мальчик. И мы искренне надеемся, что участвуя в установлении этого рекорда, он и другие дети смогли почувствовать дух праздника. Ведь даже в такие тяжелые для всех украинцев времена мы должны делать все, чтобы наши дети имели детство и с детства приобщались к нашим традициям", — резюмировал Виталий Староминский, заместитель генерального директора ЭКО МАРКЕТ по маркетингу.

Пасхальные пасхальные яйца. Фото: Юрий Корнийчук

(Директор Национального проекта "Книга рекордов Украины" Игорь Пидчибий вместе с представителями ЭКО МАРКЕТ Виталием Староминским и Наталией Красниковой).

Битва пасхальными яйцами. Фото: Юрий Корнийчук

Для удачного проведения мероприятия было предоставлено более пяти сотен пасхальных яиц в традиционных для Украины красных цветах.

"Мы счастливы приобщиться к такому масштабному событию как Битва Крашанок, а также вместе с ЭКО МАРКЕТ и FILM.UA стать частью команды по поддержке украинского кино. Для нас это не просто проект, но и удачная командная работа, и приятная коллаборация одновременно. Сейчас как никогда коллаборации — очень мощный инструмент в работе брендов. Мы рады быть частью проекта по поддержке украинской культуры и национальной идеи и рассказать об этом как можно большему количеству людей. Этот вклад еще более масштабный", — подчеркивает Марина Борисова, директор по маркетингу ООО "Ясенсвит".

Организаторы добавляют, что каждое такое мероприятие возможно благодаря Вооруженным силам Украины. И призывают всех украинцев в эти праздничные дни помнить об этом и помогать нашей армии.