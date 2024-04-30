Битва крашанками. Фото:Юрій Корнійчук

27 квітня понад сотня киян взяла участь у грі навбитки — традиційній українській великодній грі, в якій учасники стукаються крашанками. Участь у ній узяли люди найрізноманітнішого віку — від пенсіонерів до зовсім юних дітей. Адже традиції об'єднують усіх, попри вік та соціальний статус.

Організатором заходу стала українська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ спільно з партнерами — компаніями "Ясенсвіт" та FILM.UA.



Подія відбувалася у магазині ЕКО МАРКЕТ на проспекті Червоної Калини, 17. Попри палюче сонце мешканці столичного району Троєщина зібрались разом, щоб напередодні Великодня визначити переможця в битві крашанок.

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Битва крашанками. Фото:Юрій Корнійчук

Новий рекорд офіційно зафіксував представник "Книги рекордів України". Переможці битви отримали сертифікати на 5000 та 3000 гривень, а також подарунки від партнерів знижки на покупки, продукти й тематичний мерч.

Саме довкола крашанки, як одного з головних символів свята, об’єднали свої зусилля мережа продуктових магазинів ЕКО МАРКЕТ та компанія FILM.UA. Так, 25 квітня FILM.UA випустили в прокат сімейну комедію "Крашанка", у якій підкреслено важливість родини й таких свят як Великдень. А ЕКО МАРКЕТ оголосив справжнє "Полювання на крашанки", де гості мережі отримують гарантовані подарунки та шанс виграти 100 000 гривень.

Битва крашанками. Фото:Юрій Корнійчук

Встановлення рекорду відвідав виконавець однієї з головних ролей — актор театру й кіно Володимир Гладкий. Він зазначив, що сьогодні надзвичайно важливо об'єднуватися довкола наших символів, адже в єдності — наша сила:



"У наш час дуже важливо цінувати своє, особливо традиції і культуру. Будинки, міста, села — все це ми відбудуємо. Якщо втратимо нашу культуру, втратимо і націю. Тому важливо пам'ятати справжні українські традиції, і добре, що все більше і більше людей до цього долучаються!", — розповів про захід Володимир Гладкий.

Сам рекорд став частиною масштабного "Полювання на крашанки", що триватиме з 17 квітня по 14 травня в усіх магазинах мережі ЕКО МАРКЕТ.



"Великдень — це велике свято, сповнене любові й віри. Сьогодні як ніколи важливо підтримувати один одного, знаходити ті символи, які нас об'єднують. І одним з таких символів є крашанка. Ми вдячні всім киянам, які в цей день прийшли до нас, щоб встановити цей рекорд. На заході було багато дітей, зокрема одним з переможців став маленький хлопчик. І ми щиро сподіваємось, що, беручи участь у встановленні цього рекорду, він та інші діти змогли відчути дух свята. Адже навіть у такі важкі для всіх українців часи маємо робити все, щоб наші діти мали дитинство та змалку долучалися до наших традицій", — резюмував Віталій Старомінський, заступник Генерального директора ЕКО МАРКЕТ з маркетингу.

Великодні крашанки. Фото:Юрій Корнійчук

(Директор Національного проєкту "Книга рекордів України" Ігор Підчібій разом з представниками ЕКО МАРКЕТ Віталієм Старомінським та Наталією Красніковою).

Битва крашанками. Фото:Юрій Корнійчук

Для вдалого проведення заходу було зварено понад 5 сотень крашанок в традиційних для України червоних кольорах.

"Ми щасливі долучитись до такої масштабної події як Битва Крашанок, а також разом з ЕКО МАРКЕТ та FILM.UA стати частиною команди з підтримки українського кіно. Для нас це не просто проєкт, але і вдала командна робота, і приємна колаборація водночас. Зараз, як ніколи колаборації — дуже потужний інструмент в роботі брендів. Ми раді бути частиною проєкту з підтримки української культури і національної ідеї і розказати про це якомога більшій кількості людей. Радіємо, що разом з такими потужними партнерами як ЕКО МАРКЕТ та FILM.UA ми можемо зробити цей вклад ще більш масштабнішим", — підкреслює Марина Борисова, директор з маркетингу ТОВ "Ясенсвіт"

Організатори додають, що кожен такий захід можливий завдяки Збройним Силам України. І закликають всіх українців у ці святкові дні памʼятати про це й допомагати нашій армії.