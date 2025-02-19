Кератоконус — современные методы диагностики и эффективного лечения

Диагностика глаз. Фото: eyes.ua

Кератоконус — это заболевание, которое характеризуется постепенным истончением и выпячиванием роговицы в центральной и парацентральной зоне, в результате чего роговица приобретает неправильную коническую форму.

Без надлежащего лечения на финальных стадиях приводит к тяжелым последствиям и может привести к потере зрения, поэтому важно выявить заболевание на ранних стадиях и вовремя обратиться для лечения кератоконуса.

Читайте также:

Британский офтальмологический центр. Фото: eyes.ua

На сегодня в мире нет единой обще определенной теории возникновения кератоконуса, среди наиболее распространенных есть генетическая, эндокринная, обменная, иммунологическая.

Средняя частота возникновения в общей популяции составляет 1:2000 населения. Заболевание начинается на второй или третьей декаде жизни, обычно в возрасте до 20 лет, мужчины болеют чаще чем женщины.

Следует помнить, что кератоконус в 10% случаев имеет семейный характер, поэтому, если в семье есть подтвержденный диагноз кератоконуса, то всем членам семьи желательно пройти полное обследование органов зрения.

Обычной проверки зрения в оптике и подбора очков в этом случае недостаточно, поскольку это не решает проблему, надо обратиться в специализированную глазную клинику, которая проводит диагностику и лечение кератоконуса, например Британский офтальмологический центр, в г. Киев.

Британский офтальмологический центр. Фото: eyes.ua

Пациенты в группе повышенного риска появления кератоконуса:

пациенты, использующие жесткие контактные линзы;

пациенты, которые постоянно трут руками глаза;

установлен диагноз кератоконус у близких родственников.

больные: атопический дерматит, пролапс митрального клапана, пигментный ретинит, весенний кератоконъюнктивит, синдром Элерса-Данлоса, синдром Марфана, синдром Дауна, синдром Тернера, синдром Аперта, амавроз Лебера.

Появление кератоконуса характеризуется ухудшением остроты зрения, появлением чувствительности к свету и фотофобии, снижением резкости и четкости, появлением размытости и двоения изображения, что обычно связано с астигматизмом, который появляется на фоне имеющегося кератоконуса.

Современная диагностика кератоконуса состоит из проведения визиометрии, рефрактометрии, кератометрии, кератотопографии, пахиметрии, биомикроскопии, конфокальной микроскопии, оптической когерентной томографии роговицы. При обследовании врачу следует быть очень внимательным, так как процесс в 85-90% случаев имеет двусторонний характер, а степень выраженности изменений может очень сильно отличаться на одном глазу он другого.

Риск прогрессирования кератоконуса высок при выявлении заболевания в подростковом возрасте, далее постепенно снижается с возрастом, после 40 лет оставаясь низким.

Среди офтальмологов принято выделять 4 стадии развития заболевания в зависимости от показателей кератометрии и толщины роговицы, остроты зрения и биомикроскопических признаков. Они постепенно переходят одна в другую, с постепенным прогрессированием ухудшения остроты зрения.

Тактика лечения кератоконуса определяется индивидуально в зависимости от стадии процесса, наличия или отсутствия прогрессирования, состояния парного глаза, возраста пациента, наличия факторов риска.

Все действующие методы лечения можно разделить на две большие группы:

Консервативное лечение — коррекция зрения с помощью очков, мягких или специальных жестких контактных линз с проведением динамического наблюдения. Обычно применяется на 1-2 стадии, при отсутствии признаков прогрессирования. Хирургическое лечение — современные варианты это кросс-линкинг роговичного коллагена, имплантация интракорнеальных сегментов или колец, скрещивающая или послойная кератопластика. Различные варианты хирургического лечения используется на 2-4 стадии болезни, или при ее прогрессировании.

Эффективным и безопасным методом лечения кератоконуса, с относительно быстрым восстановлением по сравнению с другими методами на данный момент является Collagen Cross-Linking (UVX), и его современные модификации, такие как BritishX, которая используется в Британском офтальмологическом центре. При этом используются модифицированные методики Тео Зайлера, позволяющие минимизировать время воздействия ультрафиолета на роговицу. Это дает возможность ускорить восстановление хорошего самочувствия пациента после процедуры кросс-линкинга роговицы при кератоконусе.

Пациентам с кератоконусом следует воздерживаться от проведения лазерной коррекции зрения, так как это может привести к стремительному прогрессированию заболевания вместе со снижением остроты зрения, что потребует проведения таких сложных хирургических операций как пересадка роговицы (кератопластика), при которых наблюдается высокий риск осложнений и долгий реабилитационный период.

Хотя изменения роговицы при кератоконусе имеют необратимый характер, своевременно начатое лечение на ранних стадиях болезни методом BritishX позволяет остановить прогрессирование заболевания почти у всех пациентов, а постепенное улучшение зрения наблюдается у 99.5% пациентов, прошедших лечение.