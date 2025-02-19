Кератоконус — сучасні методи діагностики та ефективного лікування

Діагностика очей. Фото: eyes.ua

Кератоконус — це захворювання, яке характеризується поступовим потоншенням та випинанням рогівки в центральній та парацентральній зоні, внаслідок чого рогівка набуває неправильної конічної форми.

Без належного лікування на фінальних стадіях призводить до важких наслідків і може призвести до втрати зору, тому важливо виявити захворювання на ранніх стадіях і вчасно звернутись для лікування кератоконусу.

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Британський офтальмологічний центр. Фото: eyes.ua

На сьогодні у світі немає єдиної загально визначеної теорії виникнення кератоконусу, серед найбільш поширених є генетична, ендокринна, обмінна, імунологічна.

Середня частота виникнення в загальній популяції становить 1:2000 населення. Захворювання починається на другий або третій декаді життя, зазвичай у віці до 20 років, чоловіки хворіють частіше ніж жінки.

Слід пам'ятати, що кератоконус у 10% випадків має сімейний характер, тому, якщо в родині є підтверджений діагноз кератоконусу, то всім членам родини бажано пройти повне обстеження органів зору.

Звичайної перевірки зору в оптиці та підбору окулярів в цьому випадку недостатньо, оскільки це не розв'язує проблему, треба звернутись до спеціалізованої очної клініки, яка проводить діагностику і лікування кератоконусу, наприклад Британський офтальмологічний центр, в м. Київ.

Британський офтальмологічний центр. Фото: eyes.ua

Пацієнти в групі підвищеного ризику появи кератоконусу:

пацієнти, які використовують жорсткі контактні лінзи;

пацієнти, які постійно труть руками очі;

встановлений діагноз кератоконус у близьких родичів.

хворі на: атопічний дерматит, пролапс мітрального клапана, пігментний ретиніт, весняний кератокон’юнктивіт, синдром Елерса-Данлоса, синдром Марфана, синдром Дауна, синдром Тернера, синдром Аперта, амавроз Лебера.

Поява кератоконусу характеризується погіршенням гостроти зору, появою чутливості до світла і фотофобії, зниженням різкості й чіткості, появою розмитості та двоїння зображення, що зазвичай пов’язано з астигматизмом, який з’являється на фоні наявного кератоконусу.

Сучасна діагностика кератоконусу складається з проведення візіометрії, рефрактометрії, кератометрії, кератотопографії, пахіметрії, біомікроскопії, конфокальної мікроскопії, оптичної когерентної томографії рогівки. При обстеженні лікарю слід бути дуже уважним, тому, що процес у 85-90% випадків має двобічний характер, а ступінь вираженості змін може дуже сильно відрізнятись на одному оці він іншого.

Ризик прогресування кератоконусу високий при виявленні захворювання в підлітковому віці, далі поступово знижується з віком, після 40 років залишаючись низьким.

Серед офтальмологів заведено виділяти 4 стадії розвитку захворювання залежно від показників кератометрії та товщини рогівки, гостроти зору і біомікроскопічних ознак. Вони поступово переходять одна в іншу, з поступовим прогресуванням погіршення гостроти зору.

Тактика лікування кератоконусу визначається індивідуально залежно від стадії процесу, наявності або відсутності прогресування, стану парного ока, віку пацієнта, наявності факторів ризику.

Всі чинні методи лікування можна розділити на дві великі групи:

Консервативне лікування — корекція зору за допомогою окулярів, м’яких або спеціальних жорстких контактних лінз з проведенням динамічного спостереження. Зазвичай застосовується на 1-2 стадії, при відсутності ознак прогресування. Хірургічне лікування — сучасні варіанти це крос-лінкінг рогівкового колагену, імплантація інтракорнеальних сегментів або кілець, скрізна або пошарова кератопластика. Різні варіанти хірургічного лікування використовується на 2-4 стадії хвороби, або при її прогресуванні.

Ефективним і безпечним методом лікування кератоконусу, з відносно швидким відновленням в порівнянні з іншими методами на цю мить є Collagen Cross-Linking (UVX), та його сучасні модифікації, такі як BritishX, яка використовується у Британському офтальмологічному центрі. При цьому використовуються модифіковані методики Тео Зайлера, що дозволяють мінімізувати час дії ультрафіолету на рогівку. Це дає можливість прискорити відновлення гарного самопочуття пацієнта після процедури крос-лінкінгу рогівки при кератоконусі.

Пацієнтам з кератоконусом слід утримуватись від проведення лазерної корекції зору, через те, що це може призвести до стрімкого прогресування захворювання разом зі зниженням гостроти зору, що потребуватиме проведення таких складних хірургічних операцій як пересадка рогівки(кератопластика), при яких спостерігається високий ризик ускладнень і довгий реабілітаційний період.

Хоча зміни рогівки при кератоконусі мають незворотний характер, своєчасно розпочате лікування на ранніх стадіях хвороби методом BritishX дозволяє зупинити прогресування захворювання майже у всіх пацієнтів, а поступове поліпшення зору спостерігається у 99.5% пацієнтів, які пройшли лікування.