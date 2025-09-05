Видео
Екатерина Мариен: NFT как новый горизонт в арт-терапии

Екатерина Мариен: NFT как новый горизонт в арт-терапии

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 11:22
NFT как новый горизонт в арт-терапии — что следует знать
NFT. Фото: Flickr

Художница и арт-терапевт Екатерина Мариен переосмысливает арт-терапию, интегрируя NFT в свои программы для эмоционального исцеления и самовыражения. Ее уникальный метод сочетает цифровое искусство, боди-арт, мехенди и психологические практики, помогая людям преодолевать стресс, обретать уверенность и раскрывать внутренний потенциал. В 2025 году Мариен укрепила свое влияние через международные арт-ретриты и образовательные инициативы, обучая художников токенизировать их работы, что делает ее новатором в арт-терапии и цифровом искусстве.

Текст подготовил Дмитрий Орлов.

Читайте также:

NFT в арт-терапии

Мариен разработала революционный подход, где NFT становится инструментом для терапевтического самовыражения. На ее ретритах участники создают картины, боди-арт или узоры мехенди, которые затем переводят в цифровой формат и токенизируют как NFT. Этот процесс позволяет фиксировать эмоции в уникальных цифровых произведениях, которые сохраняются в блокчейне. 

Катерина Марієн
Екатерина Мариен. Фото: World art competition

"NFT — это не только технология, но и способ запечатлеть личную историю, поделившись ею с миром", — говорит Мариен. 

Создание таких работ помогает участникам справляться с тревогой, депрессией и низкой самооценкой, превращая творчество в медитативный акт. Например, участник может нарисовать узор мехенди, отражающий его переживания, и превратить его в цифровой актив, что усиливает чувство собственной ценности. 

Катерина Марієн з картиною
Екатерина Мариен. Фото: Екатерина Мариен

"Когда ты видишь, как твои эмоции становятся искусством в цифровом мире, ты начинаешь верить в себя", — подчеркивает она. 

Ее метод особенно эффективен для людей, переживших травмы, таких как подростки из кризисных семей или взрослые, столкнувшиеся с потерей. Групповые сессии на ретритах, где участники совместно создают NFT-коллекции, укрепляют чувство общности, а индивидуальные занятия углубляют самопознание. 

"Моя цель — дать людям возможность выразить себя через искусство, которое живет в цифровой эпохе", — отмечает Мариен. 

Исследования подтверждают, что цифровая арт-терапия способствует эмоциональной регуляции. Цифровые художественные медиа могут предоставить уникальные возможности для самовыражения и терапевтического взаимодействия, особенно для клиентов, которым комфортнее работать с технологиями или у которых ограничен доступ к традиционным материалам. (Frontiers in Psychology, "Art Therapy in the Digital World: An Integrative Review of Current Practice and Future Directions," 2021).

Образование и цифровой арт-бизнес

Мариен активно обучает художников создавать и продвигать токенизированные работы через мастер-классы, которые охватили участников из более чем 10 стран. Ее программы фокусируются на переходе от традиционного искусства к цифровому, помогая художникам осваивать NFT-рынок. 

Картина
NFT-картина. Фото: Екатерина Мариен

"Цифровое искусство открывает художникам двери к глобальной аудитории и новым источникам дохода", — утверждает она. 

Участники ее курсов учатся создавать NFT на основе своих картин или боди-арта, интегрируя их в арт-бизнес. Ее образовательные инициативы получили признание за новаторский подход к обучению и широко обсуждаются в экспертном сообществе.

"Я хочу, чтобы каждый художник мог использовать технологии для реализации своего творчества", — добавляет она. 

Интеграция в мировую культуру

Мариен продвигает NFT как часть современной культуры, участвуя в международных арт-событиях, где ее работы демонстрируют связь цифрового искусства с терапией. В 2022 году Екатерина также создала свою NFT-арт коллекцию и развивала Twitter-канал по цифровому искусству, участвовала в NFT-конференции в Португалии и NFT-мероприятии в Праге, изучая современные формы искусства.

"NFT позволяет искусству жить вечно, сохраняя эмоции создателя", — говорит она. Ее подход получил отклик в профессиональных кругах.

Глобальное влияние

Работа Мариен получила международное признание за ее вклад в арт-терапию и цифровое искусство. Сразу три ее работы были номинированы на международную премию "Golden Time Talent".

Ее ретриты и курсы задают новые стандарты, объединяя технологии и психологию. Они вдохновляют тысячи людей по всему миру, от начинающих художников до тех, кто ищет эмоциональную поддержку через творчество.

Екатерина Мариен доказывает, что NFT — это не только цифровая инновация, но и мощный инструмент для самопринятия и эмоционального роста. Ее работа меняет арт-терапию, открывая новые горизонты для исцеления через искусство.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
