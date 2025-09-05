NFT як новий горизонт в арт-терапії — що слід знати

NFT. Фото: Flickr

Художниця та арт-терапевт Катерина Марієн переосмислює арт-терапію, інтегруючи NFT у свої програми для емоційного зцілення та самовираження. Її унікальний метод поєднує цифрове мистецтво, боді-арт, мехенді та психологічні практики, допомагаючи людям долати стрес, набувати впевненості та розкривати внутрішній потенціал. У 2025 році Марієн зміцнила свій вплив через міжнародні арт-ретріти та освітні ініціативи, навчаючи художників токенізувати їхні роботи, що робить її новаторкою в арт-терапії та цифровому мистецтві.

NFT в арт-терапії

Марієн розробила революційний підхід, де NFT стає інструментом для терапевтичного самовираження. На її ретритах учасники створюють картини, боді-арт або візерунки мехенді, які потім переводять у цифровий формат і токенізують як NFT. Цей процес дає змогу фіксувати емоції в унікальних цифрових витворах, які зберігаються в блокчейні.

Катерина Марієн. Фото: World art competition

"NFT — це не тільки технологія, а й спосіб закарбувати особисту історію, поділившись нею зі світом", — каже Марієн.

Створення таких робіт допомагає учасникам справлятися з тривогою, депресією і низькою самооцінкою, перетворюючи творчість на медитативний акт. Наприклад, учасник може намалювати візерунок мехенді, що відображає його переживання, і перетворити його на цифровий актив, що посилює відчуття власної цінності.

Катерина Марієн. Фото: Катерина Марієн

"Коли ти бачиш, як твої емоції стають мистецтвом у цифровому світі, ти починаєш вірити в себе", — підкреслює вона.

Її метод особливо ефективний для людей, які пережили травми, як-от підлітки з кризових родин або дорослі, які зіткнулися з втратою. Групові сесії на ретритах, де учасники спільно створюють NFT-колекції, зміцнюють почуття спільності, а індивідуальні заняття поглиблюють самопізнання.

"Моя мета — дати людям можливість виразити себе через мистецтво, яке живе в цифровій епосі", — зазначає Марієн.

Дослідження підтверджують, що цифрова арт-терапія сприяє емоційній регуляції. Цифрові мистецькі медіа можуть надати унікальні можливості для самовираження і терапевтичної взаємодії, особливо для клієнтів, яким комфортніше працювати з технологіями або у яких обмежений доступ до традиційних матеріалів. (Frontiers in Psychology, "Art Therapy in the Digital World: An Integrative Review of Current Practice and Future Directions," 2021).

Освіта та цифровий арт-бізнес

Марієн активно навчає художників створювати та просувати токенізовані роботи через майстер-класи, які охопили учасників із понад 10 країн. Її програми фокусуються на переході від традиційного мистецтва до цифрового, допомагаючи художникам освоювати NFT-ринок.

NFT-картина. Фото: Катерина Марієн

"Цифрове мистецтво відкриває художникам двері до глобальної аудиторії та нових джерел доходу", — стверджує вона.

Учасники її курсів вчаться створювати NFT на основі своїх картин або боді-арту, інтегруючи їх в арт-бізнес. Її освітні ініціативи отримали визнання за новаторський підхід до навчання і широко обговорюються в експертній спільноті.

"Я хочу, щоб кожен художник міг використовувати технології для реалізації своєї творчості", — додає вона.

Інтеграція у світову культуру

Марієн просуває NFT як частину сучасної культури, беручи участь у міжнародних арт-подіях, де її роботи демонструють звʼязок цифрового мистецтва з терапією. У 2022 році Катерина також створила свою NFT-арт колекцію і розвивала Twitter-канал із цифрового мистецтва, брала участь у NFT-конференції в Португалії та NFT-заході в Празі, вивчаючи сучасні форми мистецтва.

"NFT дозволяє мистецтву жити вічно, зберігаючи емоції творця", — каже вона. Її підхід отримав відгук у професійних колах.

Глобальний вплив

Робота Марієн отримала міжнародне визнання за її внесок в арт-терапію та цифрове мистецтво. Відразу три її роботи були номіновані на міжнародну премію "Golden Time Talent".

Її ретріти та курси задають нові стандарти, обʼєднуючи технології та психологію. Вони надихають тисячі людей по всьому світу, від художників-початківців до тих, хто шукає емоційну підтримку через творчість.

Катерина Марієн доводить, що NFT — це не лише цифрова інновація, а й потужний інструмент для самоприйняття та емоційного зростання. Її робота змінює арт-терапію, відкриваючи нові горизонти для зцілення через мистецтво.