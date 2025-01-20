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Екатерина Доронина — как искусство ведет к победам

20 января 2025 12:26
Марина Кисадели - Редактор
Екатерина Доронина – как искусство становится путем к победам
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik
Марина Кисадели - Редактор

Майами, декабрь 2024  художница из Украины Екатерина Доронина получила престижную награду The Best Artist Award на международном конкурсе Travel to Art, который состоялся в рамках Art Week Miami. Эта победа стала важной вехой на ее творческом пути, начавшемся еще в детстве.

Мы пообщались с Екатериной о ее вдохновении, опыте и достижениях.

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Спасибо! Для меня эта награда  не просто признание моей работы, но и подтверждение того, что я могу вдохновлять других своим искусством. Это также важный этап в моей карьере, свидетельствующий о правильном выборе пути.

Екатерина Доронина
Екатерина Доронина. Фото: личное

 Расскажите, с чего начался ваш путь в искусстве.

Мое увлечение искусством началось еще в детстве. Я часто рисовала дома и на природе, вдохновляясь красотой окружающего мира. Впоследствии благодаря поддержке семьи я поступила в университет на специальность "Новое медиа-искусство", где получила возможность изучить не только традиционные техники, но и современные технологии. Эти знания стали крепкой основой для моей карьеры.

— Ваш путь был легким, или вы сталкивались с трудом?

Конечно, как и у любого творческого художника, у меня были моменты сомнений. Искусство  это не только вдохновение, но и большой труд. Однако каждая выставка, каждая награда доказывают, что все усилия оправданы. Для меня важно оставаться искренней в своем творчестве, и это помогает преодолевать любые трудности.

— Расскажите поподробнее о вашей картине, с которой вы победили на конкурсе.

Моя работа связана с экологической тематикой, вдохновляющей меня в последнее время. Это не первая моя картина, посвященная природе, но в этой работе я решила соединить красоту пейзажа с использованием переработанных материалов. Этот эксперимент стал для меня вызовом, но, как оказалось, зрители и жюри высоко оценили мою идею.

картина Екатерины Дорониной
Картина Екатерины Дорониной. Фото: личное

— Какие еще достижения вы считаете важными для своей карьеры?

Одним из ключевых моментов было проведение персональной выставки, где я представила серию работ, вдохновленных океаном. Эта выставка помогла мне утвердиться как художница, способная донести свои идеи до широкой аудитории. Кроме того, мои работы были опубликованы в научной статье, где я анализировала влияние новых медиа на современное искусство.

 Какие у вас планы на будущее?

Я хочу продолжать развиваться, исследовать новые темы и экспериментировать с техниками. Также мечтаю о новых коллаборациях с художниками и кураторами, которые помогут моим работам добиться еще большей аудитории.

— Что бы вы посоветовали начинающим в искусстве?

Будьте настойчивы и искренни перед собой. Не бойтесь пробовать новое, даже если это кажется сложным или рискованным. И всегда цените свой труд — ваши усилия обязательно дадут результаты.

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