Катерина Дороніна — як мистецтво стає шляхом до перемог

Маямі, грудень 2024 року — Художниця з України Катерина Дороніна отримала престижну нагороду The Best Artist Award на міжнародному конкурсі Travel to Art, який відбувся в рамках Art Week Miami. Ця перемога стала важливою віхою на її творчому шляху, який розпочався ще в дитинстві.

Ми поспілкувалися з Катериною про її натхнення, досвід і досягнення.

— Катерино, вітаємо вас із перемогою! Що вона означає для вас?



Дякую! Для мене ця нагорода — не просто визнання моєї роботи, але й підтвердження того, що я можу надихати інших своїм мистецтвом. Це також важливий етап у моїй кар’єрі, який свідчить про правильний вибір шляху.

Катерина Дороніна. Фото: особисте

— Розкажіть, із чого почався ваш шлях у мистецтві.



Моє захоплення мистецтвом почалося ще в дитинстві. Я часто малювала вдома та на природі, надихаючись красою навколишнього світу. Згодом, завдяки підтримці родини, я вступила до університету на спеціальність "Нове медіа-мистецтво", де отримала можливість вивчити не лише традиційні техніки, а й сучасні технології. Ці знання стали міцною основою для моєї кар’єри.

— Ваш шлях був легким, чи ви стикалися з труднощами?

Звісно, як і в будь-якого творчого митця, у мене були моменти сумнівів. Мистецтво — це не лише натхнення, але й велика праця. Однак кожна виставка, кожна нагорода доводять, що всі зусилля виправдані. Для мене важливо залишатися щирою у своїй творчості, і це допомагає долати будь-які труднощі.

— Розкажіть детальніше про вашу картину, з якою ви перемогли на конкурсі.



Моя робота пов’язана з екологічною тематикою, яка надихає мене останнім часом. Це не перша моя картина, присвячена природі, але в цій роботі я вирішила поєднати красу пейзажу з використанням перероблених матеріалів. Цей експеримент став для мене викликом, але, як виявилося, глядачі й журі високо оцінили мою ідею.

Картина Катерини Дороніної. Фото: особисте

— Які ще досягнення ви вважаєте важливими для своєї кар’єри?



Одним із ключових моментів було проведення персональної виставки, де я представила серію робіт, натхненних океаном. Ця виставка допомогла мені утвердитися як художниці, яка здатна донести свої ідеї до широкої аудиторії. Крім того, мої роботи вже були опубліковані у науковій статті, де я аналізувала вплив нових медіа на сучасне мистецтво.

— Які у вас плани на майбутнє?

Я хочу продовжувати розвиватися, досліджувати нові теми й експериментувати з техніками. Також мрію про нові колаборації з художниками й кураторами, які допоможуть моїм роботам досягти ще більшої аудиторії.

— Що б ви порадили початківцям у мистецтві?

Будьте наполегливими й щирими перед собою. Не бійтеся пробувати нове, навіть якщо це здається складним або ризикованим. І завжди цінуйте свою працю — ваші зусилля обов’язково дадуть результати.