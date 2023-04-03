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Каменских и Козловский будут собирать деньги на помощь ВСУ: подробности

3 апреля 2023 17:49
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Каменских и Козловский будут собирать деньги на ВСУ
Благотворительное мероприятие состоится 7 апреля в караоке-баре Boho Yosai
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

7 апреля в караоке-баре Boho Yosai состоится уже третий благотворительный концерт "МУЗИКА ВІЙНИ". Цель мероприятия — приобрести два авто для 65 ОМБР ДУК, которая сейчас находится в городке Часов Яр на Бахмутском направлении.

Благотворительный концерт

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На одну сцену благотворительного концерта выйдут более 10 артистов, среди которых как известные, так и новые имена. В частности, это певец Виталий Козловский, певица Ольга Цыбульская и Настя Каменских. Будут представлены звездные и военные лоты, вырученные средства из которых пойдут на помощь украинским защитникам.

Начало мероприятия в 19:00 в Boho Yosai.

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