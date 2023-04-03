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Каменських та Козловський збиратимуть гроші на допомогу ЗСУ: подробиці

3 квітня 2023 17:49
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Каменських та Козловський збиратимуть гроші на ЗСУ
Благодійний захід відбудеться 7 квітня у караоке-барі Boho Yosai
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

7 квітня у караоке-барі Boho Yosai відбудеться вже третій благодійний концерт "МУЗИКА ВІЙНИ". Мета заходу — придбати два авто для 65 ОМБР ДУК, яка наразі знаходиться у містечку Часів Яр, що на Бахмутському напрямку. 

Благодійний концерт

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На одну сцену  благодійного концерту вийдуть понад 10 артистів, серед яких як знані, так і зовсім нові імена. Зокрема, це співак Віталій Козловський, співачка Ольга Цибульська та Настя Каменських. Будуть представлені зіркові та військові лоти, виручені кошти з яких і підуть на допомогу українським захисникам.

Початок заходу о 19:00 в Boho Yosai.

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