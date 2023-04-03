Каменських та Козловський збиратимуть гроші на ЗСУ

Благодійний захід відбудеться 7 квітня у караоке-барі Boho Yosai

7 квітня у караоке-барі Boho Yosai відбудеться вже третій благодійний концерт "МУЗИКА ВІЙНИ". Мета заходу — придбати два авто для 65 ОМБР ДУК, яка наразі знаходиться у містечку Часів Яр, що на Бахмутському напрямку.

Читайте також:

На одну сцену благодійного концерту вийдуть понад 10 артистів, серед яких як знані, так і зовсім нові імена. Зокрема, це співак Віталій Козловський, співачка Ольга Цибульська та Настя Каменських. Будуть представлені зіркові та військові лоти, виручені кошти з яких і підуть на допомогу українським захисникам.

Початок заходу о 19:00 в Boho Yosai.