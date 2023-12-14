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Какую страховку выбрать для выезда за границу

14 декабря 2023 13:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Какую страховку выбрать для выезда за границу
Человек в аэропорту. Фото: unsplash
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Заблаговременная забота о безопасности всегда является залогом спокойствия и уверенности во время поездки. Если вы отправляетесь за границу за путевкой, о страховании вашего здоровья и жизни позаботится агентство — организатор тура. Для самостоятельного путешествия стоит приобрести полис, покрывающий расходы в случае болезни, травмы или наступления форс-мажора. Рассказываем, что охватывает туристическая страховка, как выбрать и оформить полис онлайн.

Какая страховка нужна для заграничного путешествия

Украинцам, планирующим путешествие в другую страну, следует заранее позаботиться о:

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  • туристической страховке, которая обязательная в случае получения визы для въезда в некоторые государства. В других случаях наличие полиса — дело добровольное;
  • "Зеленой карте" для поездки на собственном авто. Международный аналог автогражданки действует в 50 странах, в том числе на территории ЕС.

Приобретя страховые полисы, вы обеспечите себе финансовую защиту на все время пребывания за границей.

Кстати, чтобы подобрать оптимальную именно вам страховку, не нужно искать сайты страховых компаний, предлагающих соответствующую услугу. С перечнем актуальных предложений вы можете ознакомиться здесь, а процесс оформления займет не более нескольких минут.

Что такое туристическая страховка

"Зеленая карта" покрывает расходы на возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, произошедшего по вине водителя застрахованного авто. Этот вид страховки действует по аналогии с ОСАГО и обычно не вызывает вопросов. Туристическая страховка для выезда за границу — более сложный продукт.

Полис туристического страхования позволяет компенсировать расходы, связанные с базовыми медицинскими услугами:

  • оказание неотложной врачебной помощи (в том числе стоматологической);
  • приобретение лекарств и медицинских приборов;
  • трансфер в клинику;
  • лечение амбулаторно или с нахождением в палате;
  • срочная операция;
  • переправку тела на родину (в случае смерти застрахованного).

В договоре со страхователем могут быть предусмотрены и другие случаи, не связанные с проблемами со здоровьем, например потеря багажа, отмена поездки и т.д.

В то же время страховка для туриста не покрывает:

  • терапию хронических заболеваний;
  • пластические операции, косметологические манипуляции, несрочные стоматологические услуги;
  • лечебные процедуры, являвшиеся главной целью поездки.

СК не компенсирует лечение травм, возникших в результате алкогольного или наркотического опьянения, несоблюдения правил безопасности и запретов.

Как найти лучший вариант полиса туристического страхования на Portmone

Для сравнения цен, условий и оформления полиса онлайн нужно:

  • зарегистрироваться и авторизоваться на Portmone;
  • выбрать регион и дать поездки, указать количество и возраст путешественников;
  • по нажатию на кнопку "Рассчитать стоимость" ознакомиться с предложенными страховыми продуктами;
  • выбрать самое выгодное на ваш взгляд предложение;
  • заполнить анкету с персональными данными всех туристов;
  • оплатить услугу, указав реквизиты банковской карты;
  • подтвердить операцию.

Электронный вариант договора вы скоро получите на email. Планируете путешествие на собственном автомобиле? Кроме туристической страховки, вы также можете оформить "Зеленую карту" на сайте или в мобильном приложении Portmone.

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