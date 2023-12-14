Яку страховку обрати для виїзду за кордон

Людина в аеропорту. Фото: unsplash

Завчасна турбота про безпеку завжди є запорукою спокою та впевненості під час поїздки. Якщо ви вирушаєте за кордон за путівкою, про страхування вашого здоров’я та життя подбає агентство — організатор туру. Для самостійної мандрівки варто придбати поліс, що покриє витрати у разі хвороби, травми або настання форс-мажору. Розповідаємо, що охоплює туристична страховка, як обрати та оформити поліс онлайн.

Яка страховка потрібна для закордонної мандрівки

Українцям, котрі планують подорож до іншої країни, слід заздалегідь потурбуватися про:

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туристичну страховку, що є обов’язковою в разі отримання візи для в’їзду до деяких держав. В інших випадках наявність поліса — справа добровільна;

"Зелену карту" для поїздки на власному авто. Міжнародний аналог автоцивілки діє у 50 країнах, зокрема на території ЄС.

Придбавши страхові поліси, ви забезпечите собі фінансовий захист на весь час перебування за кордоном.

До речі, щоб підібрати оптимальну саме для вас страховку, не потрібно шукати сайти страхових компаній, що пропонують відповідну послугу. З переліком актуальних пропозицій ви можете ознайомитися тут, а процес оформлення займе не більше кількох хвилин.

Що таке туристична страховка

"Зелена карта" покриває витрати на відшкодування збитків, спричинених внаслідок ДТП, що сталося з вини водія застрахованого авто. Цей вид страховки діє за аналогією з ОСЦПВ і зазвичай не викликає запитань. Туристична страховка для виїзду за кордон — дещо складніший продукт.

Поліс туристичного страхування дозволяє компенсувати витрати, пов’язані з базовими медичними послугами:

надання невідкладної лікарської допомоги (зокрема стоматологічної);

придбання ліків і медичних приладів;

трансфер до клініки;

лікування амбулаторно чи з перебуванням у палаті;

термінова операція;

переправлення тіла на батьківщину (у випадку смерті застрахованого).

У договорі зі страхувальником можуть бути передбаченні також інші випадки, не пов’язані з проблемами зі здоров’ям, наприклад, втрата багажу, скасування поїздки тощо.

Водночас страховка для туриста не покриває:

терапію хронічних хвороб;

пластичні операції, косметологічні маніпуляції, нетермінові стоматологічні послуги;

лікувальні процедури, що були головною метою поїздки.

СК не компенсує лікування травм, що виникли внаслідок алкогольного чи наркотичного сп’яніння, недотримання правил безпеки та заборон.

Як знайти найкращий варіант поліса туристичного страхування на Portmone

Для порівняння цін, умов і оформлення поліса онлайн потрібно:

зареєструватися та авторизуватися на Portmone;

обрати регіон та дати поїздки, вказати кількість і вік мандрівників;

після натискання на кнопку "Розрахувати вартість" ознайомитися з запропонованими страховими продуктами;

вибрати найвигіднішу на ваш погляд пропозицію;

заповнити анкету з персональними даними всіх туристів;

оплатити послугу, вказавши реквізити банківської картки;

підтвердити операцію.

Електронний варіант договору ви невдовзі отримаєте на email. Плануєте подорож на власній автівці? Крім туристичної страховки, ви також маєте змогу оформити "Зелену карту" на сайті чи в мобільному застосунку Portmone.