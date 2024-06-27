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Какое коктейльное платье выбрать на летнюю свадьбу?

27 июня 2024 12:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Для свадеб лучше выбрать однотонные платья без ярких принтов.
Женщина с мужчиной. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели

Сезон свадеб приходится на тёплые дни не просто так. И женихам, и гостям так гораздо комфортнее наслаждаться щемящими событиями. Свадьба ассоциируется с нежностью, чистотой и элегантностью.

Коктейльные платья будут уместны и в зале ЗАГСа, и в ресторане, и на выездной церемонии. Это прекрасная возможность продемонстрировать свой стиль и красоту. Собрали для тебя советы, которые помогут выбрать идеальное коктейльное платье и сиять в любых условиях.

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Учти место проведения свадьбы

Тебе понадобится платье, которое будет легким и воздушным, особенно если церемония будет проходить днем. Вечером может стать прохладнее. Вряд ли ты замерзнешь, но на всякий случай возьми с собой пиджак или легкую накидку.

Избегай платьев из тяжелых тканей, таких как бархат или парча. Они выглядят эффектно, особенно в вечернем ансамбле, однако, будут парить. Говорим им четкое "нет" в жару! Трикотажные платья на каждый день могут быть оптимальным решением, ведь ты их наденешь еще много раз. Рекомендуем внимательно выбирать крой и фасон, потому что есть риск выглядеть слишком просто. В конце концов, лучше приберечь их для менее торжественных событий.

Выбери цвет

Лето — это время для сочных цветов! Если у свадьбы нет дресс-кода, все в твоих руках. На контрасте с загорелой кожей очень вау играют оттенки кораллового, желтого, мятного или бирюзового цветов.

Для свадеб лучше выбрать однотонное платье без ярких принтов. Это создаст визуальный шум и привлечет излишнее внимание. Все взгляды должны быть направлены на главных героев этого дня. Однако можешь остановить свой выбор на платье с вышивкой или нежным цветочным принтом. Это классический выбор для летней свадьбы, которая создаст нежный и романтичный образ.

Благородное золото подчеркнет цвет кожи и будет выигрышным вариантом на любой вечеринке. Черные платья на свадьбе — почему бы и нет? Это давно уже не о трауре, а образец сдержанной элегантности.

Помни, что белый цвет — цвет невесты. Если хочется светлых оттенков, обрати внимание на оттенки бежевого, молочного, экрю. Наконец, пастельная цветовая палитра достаточно богата. Может быть, пудровый или цвет лаванды именно то, что ты ищешь?

Фасон платья

Коктейльное платье должно подчеркивать твои лучшие качества. Неважно, у тебя есть стройная фигура или пышные формы — правильно подобранный фасон сделает из тебя шикарную королеву. В то время как платье неправильного кроя испортит даже идеальную фигуру.

Платья с элементами кейпа — интересный, несколько нестандартный вариант, который как раз подойдет для прохладного вечера. Может иметь как четкий, так и расслабленный романтический силуэт. Шелковое платье-комбинация это бессмертная классика, которая пригодится и для других случаев. Если классические варианты кажутся скучными, интересный крой внесет свою изюминку. Платья принцессы подойдут для юных девушек или романтических натур.

Больше вариантов женских платьев для любых событий ищи здесь: https://modivo.ua/c/zhinky/odyah/sukni-i-kombinezony.

Не забудь про аксессуары!

Тот самый завершающий штрих, который сделает твой образ идеально совершенным. Изящные серьги, колье, диадемы, браслеты и, обязательно, клатч для необходимых безделушек. Вставки с драгоценными камнями или фианитами будут хорошо сиять в бликах вечерних огней и придадут шику.

Подбери обувь, подходящую к твоему образу, но позаботься о дополнительной паре. Свадьба — это всегда зажигательные танцы. Удобная пара обуви выручит тебя и позволит танцевать хоть всю ночь!

Независимо от того, какое платье ты выберешь, самое главное, чтобы ты чувствовала себя уверенно и комфортно. Аутфит должен соответствовать не только общей стилистике свадьбы и дресс-кода, но и твоим предпочтениям. На нашем сайте более 1000 коктейльных платьев, среди которых ты точно выберешь свою ту самую, от которой перехватит дыхание.

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