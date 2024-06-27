Жінка з чоловіком. Фото: Freepik

Сезон весіль припадає на теплі дні не просто так. І нареченим, і гостям так набагато комфортніше насолоджуватися щемкими подіями. Весілля асоціюється з ніжністю, чистотою та елегантністю.

Коктейльні сукні будуть доречними й в залі РАЦСу, і в ресторані, і на виїзній церемонії. Це чудова нагода продемонструвати свій стиль та красу. Зібрали для тебе поради, які допоможуть вибрати ідеальну коктейльну сукню та сяяти за будь-яких умов.

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Врахуй місце проведення весілля

Тобі знадобиться сукня, яка буде легкою та повітряною, особливо, якщо церемонія проходитиме вдень. Ввечері може стати прохолодніше. Навряд чи ти змерзнеш, але про всяк випадок візьми з собою піджак чи легеньку накидку.

Уникай суконь з важких тканин, таких як оксамит або парча. Вони виглядають ефектно, особливо у вечірньому ансамблі, але, паритимуть. Кажемо їм чітке "ні" у спеку! Трикотажні плаття на кожен день можуть бути оптимальним рішенням, адже ти їх надягнеш ще багато разів. Рекомендуємо уважно вибирати крій та фасон, бо є ризик мати занадто простий вигляд. Зрештою, краще приберегти їх для менш урочистих подій.

Вибери колір

Літо — це час для соковитих кольорів! Якщо весілля не має дрес-коду, все у твоїх руках. На контрасті з загорілою шкірою дуже вау грають відтінки коралового, жовтого, м'ятного або бірюзового кольорів.

Для весіль краще вибрати однотонні сукні без яскравих принтів. Це створить візуальний шум та привертатиме зайву увагу. А всі погляди мають бути спрямовані на головних героїв цього дня. Проте, можеш зупинити свій вибір на сукні з вишивкою чи ніжним квітковим принтом. Це класичний вибір для літнього весілля, який створить ніжний та романтичний образ.

Благородне золото підкреслить колір шкіри та буде виграшним варіантом на будь-якій вечірці. Чорні сукні на весіллі — чом би й ні? Це давно вже не про траур, а взірець стриманої елегантності.

Пам’ятай, що білий колір — колір нареченої. Якщо хочеться світлих відтінків, зверни увагу на відтінки бежевого, молочного, екрю. Зрештою, пастельна палітра кольорів досить багата. Можливо, пудровий чи колір лаванди саме те, що ти шукаєш?

Фасон сукні

Коктейльна сукня має підкреслювати твої найкращі риси. Неважливо, маєш ти струнку фігуру чи пишні форми — правильно підібраний фасон зробить з тебе шикарну королеву. В той час, як сукня неправильного крою зіпсує навіть ідеальну фігуру.

Сукні з елементами кейпу — цікавий, дещо нестандартний варіант, що якраз підійде для прохолодного вечора. Може мати як чіткий, так і розслаблений, романтичний силует. Шовкова сукня-комбінація це невмируща класика, яка згодиться і для інших випадків. Якщо класичні варіанти здаються нудними, цікавий крій внесе свою родзинку. Сукні принцеси підійдуть для юних дівчат або романтичних натур.

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Не забудь про аксесуари!

Той самий завершальний штрих, який зробить твій образ ідеально довершеним. Витончені сережки, кольє, діадеми, браслети і, обов’язково, клатч для необхідних дрібничок. Вставки з дорогоцінним камінням або фіанітами гарно сяятимуть у відблисках вечірніх вогнів й додадуть шику.

Підбери взуття, що пасуватиме до твого образу, але подбай про додаткову пару. Весілля — це завжди запальні танці. Зручна пара взуття виручить тебе й дасть змогу танцювати хоч усю ніч!

Незалежно від того, яку сукню ти вибереш, найголовніше, щоб ти почувалася впевнено і комфортно. Аутфіт має відповідати не тільки загальній стилістиці весілля та дрес-коду, а й твоїм вподобанням. На нашому сайті понад 1000 коктейльних суконь, серед яких ти точно вибереш свою ту саму, від якої перехопить подих.